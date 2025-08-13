Morto Massimo Leopizzi, l’ultrà del Genoa aveva 63 anni

Genova. Massimo Leopizzi, storico ultrà del Genoa, è stato trovato morto nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 13 agosto, a casa della sua compagna, a Bogliasco, nel levante di Genova.

Leopizzi, aveva 63 anni ed era malato da tempo. E’ stato colpito da un infarto che non gli ha lasciato scampo. Sul posto la polizia, oltre ai soccorsi del 118: i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le cause della morte, come già scritto, sembrano essere naturali.

Morto Leopizzi, la notizia diffusa in ambienti rossoblù

La notizia della morte di Leopizzi si è subito diffusa nelle chat dei tifosi rossoblù. Leopizzi era stato uno dei fondatori della Brigata Speloncia.

Da tempo non era più in grado, a causa della malattia che lo aveva colpito, di seguire il Genoa allo stadio e in trasferta ma la sua fedeltà alla squadra era stata più volte sottolineata anche in ambienti di tifo ultras sampdoriano.

Recentemente Massimo Leopizzi, morto nelle ultime ore a Bogliasco, era stato assolto, insieme ad altri 13 imputati, nel processo sulle presunte estorsioni all’ex presidente del Genoa Enrico Preziosi.

Il processo per estorsione e l’assoluzione

Secondo l’accusa gli imputati, tra cui Leopizzi, si era resi responsabili di diversi episodi violenti. Per l’accusa Massimo Leopizzi e Arthur Marashi erano i ‘capi’ dell’associazione che ricattava di fatto il Genoa garantendo la ‘pace del tifo’ in cambio di denaro gestito attraverso la società Sicurart di cui era amministratore Marashi e socio occulto Massimo Leopizzi.

Ma per il collegio non c’era stata alcuna associazione per delinquere e sul punto ha assolto i 14 imputati con formula piena. Sulle estorsioni invece l’assoluzione è stata pronunciata con la formula dubitativa del secondo comma (insufficienza di prove).

Per la maggior parte delle violenze private il tribunale il fatto c’era (per esempio le pressioni sui giocatori o il pullman del Genoa fermato all’aeroporto) il fatto c’era ma non essendoci l’aggravante non era possibile procedere senza la querela delle vittime.

I sostituti procuratori Francesca Rombolà e Giancarlo Vona avevano chiesto oltre 33 anni complessivi di carcere per 14 dei 15 imputati. Per Massimo Leopizzi, considerato il capo dell’associazione, aveva chiesto 8 anni di carcere.