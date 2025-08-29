  • News24
Cordoglio

Morte del dipendente comunale Simone Innocenti, la raccolta fondi per sostenere la famiglia

In una nota stampa la civica amministrazione esprime il cordoglio per la scomparsa del "collega" e rilancia il sostegno per la moglie incinta e la figlia di un anno

Genova. L’amministrazione comunale di Genova esprime profondo cordoglio per la recente scomparsa di Simone Innocenti, giovane dipendente del Comune di Genova e sindacalista che negli ultimi anni ha lavorato con dedizione e passione nei civici musei genovesi.

Stimato da tutti per la sua professionalità, per il sorriso e l’entusiasmo con cui affrontava il lavoro quotidiano e per la disponibilità verso colleghi e cittadini, lascia un ricordo indelebile in quanti hanno avuto l’onore di lavorare con lui. La sua perdita segna un vuoto profondo, umano e professionale. La sindaca Silvia Salis, l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari, la Giunta tutta e l’intera comunità civica si stringono attorno ai familiari di Simone, custodendo il ricordo della sua preziosa presenza, con affetto e commozione.

“Chi volesse contribuire con un segno concreto di vicinanza e conforto alla giovane moglie incinta e alla figlia di un anno – si legge nella nota del Comune – raccogliendo il sentimento di vicinanza e di solidarietà manifestato da tanti colleghi, può fare una donazione sul conto corrente aperto dalla famiglia. Per informazioni è possibile contattare l’Urp del Comune di Genova, all’indirizzo mail urp@comune.genova.it”.

