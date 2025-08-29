Morte del dipendente comunale Simone Innocenti, la raccolta fondi per sostenere la famiglia

Genova. L’amministrazione comunale di Genova esprime profondo cordoglio per la recente scomparsa di Simone Innocenti, giovane dipendente del Comune di Genova e sindacalista che negli ultimi anni ha lavorato con dedizione e passione nei civici musei genovesi.

Stimato da tutti per la sua professionalità, per il sorriso e l’entusiasmo con cui affrontava il lavoro quotidiano e per la disponibilità verso colleghi e cittadini, lascia un ricordo indelebile in quanti hanno avuto l’onore di lavorare con lui. La sua perdita segna un vuoto profondo, umano e professionale. La sindaca Silvia Salis, l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari, la Giunta tutta e l’intera comunità civica si stringono attorno ai familiari di Simone, custodendo il ricordo della sua preziosa presenza, con affetto e commozione.

“Chi volesse contribuire con un segno concreto di vicinanza e conforto alla giovane moglie incinta e alla figlia di un anno – si legge nella nota del Comune – raccogliendo il sentimento di vicinanza e di solidarietà manifestato da tanti colleghi, può fare una donazione sul conto corrente aperto dalla famiglia. Per informazioni è possibile contattare l’Urp del Comune di Genova, all’indirizzo mail urp@comune.genova.it”.