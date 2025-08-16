Escursionista di 78 anni si rompe una caviglia sulle alture di Moneglia, soccorsa

Genova. Intervento sulle alture di Moneglia, in località Dollera, per una donna di 78 anni chem durante un’escursione, si è procurata una sospetta frattura alla caviglia.
Sul posto Soccorso alpino e speleologico Liguria assieme alla Croce Azzurra di Moneglia.
La donna, residente nel basso Piemonte, è stata medicata e stabilizzata. Quindi è stata sistemata su barella portantina e trasportata lungo un sentiero impervio fino alla strada.
Da qui in ambulanza ha raggiunto il pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna.