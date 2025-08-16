  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Male

Escursionista di 54 anni si rompe una caviglia sulle alture di Moneglia, soccorsa

La donna è stata medicata e stabilizzata. Quindi è stata sistemata su barella portantina e trasportata lungo un sentiero impervio fino alla strada

Generico agosto 2025

Genova. Intervento sulle alture di Moneglia, in località Dollera, per una donna di 54 anni chem durante un’escursione, si è procurata una sospetta frattura alla caviglia.

Sul posto Soccorso alpino e speleologico Liguria assieme alla Croce Azzurra di Moneglia.

La donna, residente in Emilia, è stata medicata e stabilizzata. Quindi è stata sistemata su barella portantina e trasportata lungo un sentiero impervio fino alla strada.

Da qui in ambulanza ha raggiunto il pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna.

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.