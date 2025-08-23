Miss Italia, due giovani genovesi alle prefinali nazionali

Boissano. Si è tenuta venerdì sera a Boissano la finale regionale di Miss Italia per il titolo di Miss Eleganza 2025 e Miss Rocchetta e Bellezza 2025.

Ha vinto il titolo di Miss Eleganza 2025 Sofia Brixel, 22enne di Genova laureata in scienze della comunicazione. Ha vinto il titolo di Miss Rocchetta Bellezza 2025 Margherita Coari, 19enne di Genova.

Le due ragazze concorreranno per il titolo di Miss Liguria 2025 e accederanno alle prefinali nazionali di settembre nelle Marche e alla finalissima del 29 agosto a Sanremo.

Una serata di spettacolo, magia e tante emozioni, grazie all’interpretazione dell’attore, doppiatore e (in questa occasione) presentatore Andrea Beltramo, che è stato protagonista di un monologo dedicato alla violenza sulle donne. Le ragazze in gara hanno realizzato una coreografia con abito rosso e ognuna di loro trasmesso al pubblico il segnale di “aiuto e pericolo”.