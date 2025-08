Miasmi a Casella, nel mirino l’azienda Comac: Pastorino (Lista Orlando) chiede gli atti ad Asl e Arpal

Casella. Forti miasmi denunciati dai cittadini nella zona di Casella, Cortino e Avosso. Le emissioni odorifere arriverebbero dall’azienda Comac che produce bituminosi. A metà giugno c’è stata un’assemblea pubblica sulla questione. E ora a occuparsi del caso è il consigliere regionale della Lista Orlando Gianni Pastorino.

“Questa mattina ho scritto sia ai vertici della Asl 3 che di Arpal per avere contezza se questi due enti hanno effettuato sopralluoghi presso l’azienda Comac di Casella, in relazione alla loro attività, perché da tempo la popolazione del luogo e dei comuni limitrofi, avverte forti miasmi”, spiega Pastorino.

“Sembra che non si riesca a trovare una soluzione a questo problema che crea forti disagi alle persone delle vicinanze – continua il consigliere regionale – sono stati fatti anche esposti alle forze dell’ordine e credo che sia necessario un intervento della politica, per vedere se sono stati effettuati controlli e quali sono stati i risultati”.

In considerazione del fatto che il 5 agosto chiudono i lavori consiliari, a settembre il rappresentante di Linea Condivisa ha intenzione di presentare una interrogazione. Per allora la speranza è quella di avere i dati di Asl e Arpal richiesti oggi, “per comprendere come si può coniugare il diritto di impresa e lavoro, con i diritti della popolazione a vivere in modo sano e sereno”.

“Oltretutto quel minimo di andamento turistico della zona – conclude Gianni Pastorino – già fortemente penalizzato dal mancato funzionamento del trenino di Casella, con questa vicenda rischia il tracollo”.