Metropolitana sotterranea fino a Parenzo, ecco il progetto alternativo allo Skymetro

Genova. Un prolungamento della metropolitana in Valbisagno fino a piazzale Parenzo, con due stazioni intermedie a Terralba e Marassi, tutto in sotterranea. È questo il progetto alternativo che la giunta Salis proverà a farsi finanziare dal ministero dei Trasporti, cercando di salvare i 398 milioni già stanziati per lo Skymetro.

E la prima mossa per riuscirci sarà proprio la nuova missione a Roma del 6 agosto, quando la sindaca, accompagnata dal vicesindaco Alessandro Terrile e dall’assessore alle Infrastrutture Massimo Ferrante, incontrerà il ministro Matteo Salvini con l’obiettivo di segnare un punto a favore dopo l’esito infausto del vertice dell’8 luglio.

Metropolitana sotterranea in Valbisagno, lo studio di Amt

Una suggestione che si è fatta strada gradualmente e che adesso è anche oggetto di uno studio preliminare dei tecnici di Amt. Si tratterebbe in sostanza di realizzare un’estensione della metropolitana esistente, non più da Brignole, ma dalla futura stazione di piazza Martinez (che non sarà realtà prima del 2027, dati i gravi ritardi che si stanno accumulando) e in ogni caso senza alcuna rottura di carico.

Dal rilevato ferroviario di San Fruttuoso, dopo un breve tratto in trincea, si diramerebbero due linee sotterranee: una verso San Martino (per cui il Comune ha già chiesto quasi 500 milioni al ministero dei Trasporti) con fermate sotto viale Benedetto XV e via Mosso, l’altra verso la Valbisagno con una curva sotto la collina di via Imperiale e prosecuzione del tracciato nelle viscere di Marassi.

Le stazioni sarebbero tre: una in zona Terralba (considerato che Martinez servirebbe solo una parte del quartiere), una nei pressi di piazza Galileo Ferraris e l’ultima, almeno per il momento, all’altezza di piazzale Parenzo. Quella di Marassi, in particolare, risulterebbe abbastanza vicina allo stadio e potrebbe intercettare le linee collinari offrendo un interscambio migliore rispetto all’asse di forza.

La proposta sul tavolo già un anno fa

L’idea assomiglia molto a quella proposta da un gruppo di cittadini di San Fruttuoso circa un anno fa, svelata nel dettaglio da Genova24 e apprezzata anche dall’ex sindaco Marco Bucci. Secondo quello studio – realizzato comunque in ambienti vicini al Pd – ci sarebbero voluti circa 400 milioni di euro per arrivare fino a Staglieno. L’ipotesi, tuttavia, prevedeva anche una stazione sotto piazza Solari per massimizzare il bacino d’utenza, arrivando a un potenziale di 46mila persone contro le 16mila intercettate dallo Skymetro a Romagnosi e Parenzo. Trattandosi di scavare non mancherebbero le difficoltà tecniche, legate anche all’attraversamento del Fereggiano e all’impatto dei cantieri.

La proposta di metropolitana in Valbisagno diffusa un anno fa

Rimarrebbe però il problema di come raggiungere Molassana, cioè la parte di vallata che più di ogni altra avrebbe bisogno di un sistema di trasporto veloce per arrivare in centro. A quel punto c’è chi ipotizza una prosecuzione in sopraelevata tipo Skymetro in sponda sinistra, ritenuta più accettabile perché non passerebbe più in mezzo alle case, o soluzioni diverse che possano avvantaggiarsi dello scolmatore del Bisagno, magari sacrificando una parte dell’alveo del torrente.

La strategia della giunta Salis per convincere il ministero

Ma il concetto di fondo è convincere il ministero che i 398 milioni, destinati proprio al prolungamento della metropolitana, possano essere dirottati su un progetto alternativo. E visto che quei soldi sarebbero bastati solo per il primo lotto dello Skymetro fino a Ponte Carrega, non è considerata inammissibile l’ipotesi di fermarsi alle soglie di Staglieno, senza escludere la possibilità di una prosecuzione futura.

L’ex vicesindaco Pietro Piciocchi, supportato dalle dichiarazioni del viceministro Edoardo Rixi, sostiene che il finanziamento dello Skymetro possa confluire nel fondo unico nazionale che raccoglierà tutte le infrastrutture di trasporto pubblico in ritardo. E perciò – è la tesi del centrodestra – anche se non c’è il tempo per assegnare i lavori entro il 31 dicembre, la giunta Salis potrebbe farsi riassegnare le risorse, se solo volesse portare a termine il progetto. A dire il vero il decreto legge non cita esplicitamente lo Skymetro e in sede di conversione non è arrivato alcun emendamento ad hoc.

Ma l’amministrazione di Tursi, incassato il no dei tecnici e chiarito in sede istituzionale che lo Skymetro non si farà, vuole spostare il discorso sul piano politico e usare lo spiraglio che si è creato per insistere sulla fattibilità di un progetto alternativo. Che non sarà (per adesso) una linea sopraelevata su piloni, ma comunque un prolungamento della metropolitana che mette un piede in Valbisagno. Sempre che i soldi già stanziati siano abbastanza e non servano ulteriori integrazioni. Se la trattativa andrà male, rimarrà l’opzione di ripresentare il progetto in occasione del nuovo bando ministeriale previsto nel 2026.

Valbisagno tra metropolitana e filobus, tramonta l’ipotesi tram

Nel frattempo spetterà agli esperti del Politecnico di Milano individuare una soluzione a breve termine per migliorare il trasporto pubblico in Valbisagno. In altri termini si tratterà di riportare il progetto assi di forza al suo obiettivo originale: più corsie gialle e maggiore velocità per avvicinare il servizio agli standard di un sistema tranviario. Una ricetta che potrebbe risultare indigesta a residenti e commercianti, già pronti alle barricate quando erano uscite le ipotesi di rivoluzione della viabilità ai tempi della giunta Bucci, poi costretta al dietrofront. Ma qualche sacrificio in termini di corsie e parcheggi rischia di essere inevitabile.

Ad oggi sembra sparita dai radar l’opzione tram, difesa strenuamente dal comitato Opposizione Skymetro e da numerose associazioni che si occupano di mobilità sostenibile. Al di là delle difficoltà realizzative, il principale ostacolo potrebbe essere burocratico. Genova ha già ottenuto quasi 500 milioni per il progetto dei quattro assi di forza. I cantieri, benché molto lenti, sono ormai partiti e non si possono più fermare. Appare dunque difficile che il ministero possa finanziare un’altra tecnologia di trasporto rapido in superficie, peraltro all’epoca considerata alternativa ai filobus.