Metropolitana, chiusure anticipate per lavori da martedì 26 a giovedì 28 agosto

Le ultime partenze saranno alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.21 da Brignole per Brin

Genova. Il piano di manutenzione serale della metropolitana Amt Genova della prossima settimana prevede test sui nuovi treni, il pre-esercizio in fuori servizio dei nuovi treni già collaudati e la manutenzione dell’armamento ferroviario.

Per consentire l’effettuazione dei lavori è prevista la chiusura anticipata della metro nelle sere di martedì 26, mercoledì 27 e giovedì 28 agosto. Le ultime partenze saranno alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.21 da Brignole per Brin.

Ricordiamo che la chiusura serale anticipata della metro consente di avere a disposizione le giuste tempistiche per l’effettuazione dei lavori previsti e di svolgere in sicurezza, ovvero senza la circolazione dei treni, tutte le attività programmate.

Il collegamento serale con la Valpolcevera è garantito dalla linea 9 (Caricamento – Brin – Pontedecimo).

