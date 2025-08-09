Meteo, sulla Liguria tempo stabile e temperature in aumento: attenzione al caldo “opprimente ed intenso”

Liguria. Forte e potente anticiclone sull’Italia e sul Mediterraneo. In Liguria tempo stabile con caldo che diverrà sempre più opprimente ed intenso.

Secondo il Centro Limet, oggi sabato 9 agosto avremo su tutta la regione tempo stabile e soleggiato. Eventuali addensamenti avranno carattere temporaneo e saranno più probabili nelle aree interne durante il pomeriggio.

Venti deboli da nord al mattino, deboli da sud nel pomeriggio. Mare calmo o quasi calmo. Temperature in generale aumento: sulla costa minime tra 23 e 26 gradi, massime tra 29 e 33 gradi, all’interno minime tra 14 e 21 gradi, massime tra 28 e 36 gradi. Caldo in aumento. Evitare di esporsi al sole nelle ore più calde della giornata. Limitare le uscite per anziani, bambini e soggetti con problemi respiratori.

Domenica 10 agosto generalmente sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, con isolati addensamenti pomeridiani sull’Appennino senza conseguenze.

Venti deboli o moderati da nord fino al mezzogiorno, poi brezze sotto costa. Mare quasi calmo o calmo. Temperature in ulteriore aumento sia nei valori minimi che massimi stante una probabile compressione indotta da venti di caduta dall’Appennino. Probabili temperature massime attorno a 35-36 gradi in costa. Caldo intenso ed opprimente: evitare di esporsi al sole nelle ore più calde della giornata. Limitare le uscite per anziani, bambini e soggetti con problemi respiratori.

Lunedì 11 agosto tempo stabile e soleggiato con clima molto caldo con possibili temperature massime oltre i 35 gradi anche lungo la fascia costiera. Evitare di esporsi al sole nelle ore più calde della giornata. Limitare le uscite per anziani, bambini e soggetti con problemi respiratori.