Genova. Nelle primissime ore della notte, ultimi rovesci temporaleschi sullo spezzino. Tra notte e primo mattino, rapido miglioramento con residua nuvolosità sul levante regionale, condizioni di cielo sereno altrove, in estensione all’intera Regione nel corso della mattinata.
Dalle ore centrali del giorno, formazione di nubi cumuliformi sui rilievi delle zone interne e, nel pomeriggio, saranno possibili rovesci o temporali associati su Alpi Liguri ed Appennino orientale, in esaurimento serale. Sul resto del territorio regionale, tempo stabile con il progressivo transito di nuvolosità medio-alta.
Situazione: la goccia fredda, responsabile dei fenomeni di instabilità, si allontanerà verso levante e, contestualmente, rinforzerà l’anticiclone a Ovest, di conseguenza ci attende un venerdì più tranquillo sulla Liguria. Tuttavia, nel fine settimana infiltrazioni più fresche favoriranno un nuovo incremento dell’instabilità.
Venti: nottetempo e al primo mattino, deboli o moderati da Nord, possibili rinforzi nelle prime ore sul centro-levante. Nel corso della mattinata, tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali, con intensità debole o localmente moderata.
Mari: tra notte e primo mattino, mosso e fino a molto mosso a levante. In giornata, modo ondoso in calo fino a poco mosso sul centro-ponente, ancora mosso a levante.
Temperature: minime in calo nelle zone interne, in prevalenza stabili altrove. Massime in aumento, più marcato nell’entroterra.
Costa: Min: +17°C/+23°C – Max: +24°C/+28°C.
Interno: Min: +9°C/+16°C – Max: +20°C/+26°C.