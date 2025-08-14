Per la giornata di oggi Limet segnala valori di temperatura molto elevati sul settore costiero centro-occidentale e nelle aree dell’immediato entroterra Spezzino, dove la colonnina di mercurio potrebbe localmente raggiungere i +38/+40°C nel corso della giornata. Combinazione di tassi di umidità elevati e temperature superiori ai +29/+30°C porteranno anch’essi ad acute condizioni di disagio fisiologico sui settori costieri centro-orientali. Restano i consigli di evitare le uscite nelle ore più calde e al rispetto delle misure di prevenzione per quanto riguarda gli anziani e i soggetti a rischio.

Per oggi sono previsti cieli sereni o velati in mattinata; aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio nell’interno centro-occidentale, con possibile sviluppo di precipitazioni a carattere temporalesco tra Alpi Liguri ed entroterra del Genovesato di ponente. I venti saranno deboli a carattere di brezza, con possibili raffiche di vento localmente molto forti nelle zone potenzialmente interessate dai temporali. Il mare quasi calmo o poco mosso

Le temperature stazionarie con notti tropicali in quota e valori superiori ai +27/+28°C al suolo. Previsti valori massimi diffusamente superiori ai +35°C e localmente fino a raggiungere la soglia dei +38/+39°C sui settori costieri Centro-Occidentali (Imperiese-Savonese-Genovesato Centro-Occidentale e nelle aree dell’immediato entroterra di Levante: Vara-Spezzino).