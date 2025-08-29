Genova. In mattinata nuvolosità irregolare sul centro-levante, dove saranno probabili rovesci e qualche temporale nelle aree interne. A ponente maggiori schiarite ed assenza di fenomeni. Nel pomeriggio generale miglioramento con nubi arroccate nelle aree interne del Levante, più sereno a ponente. In serata qualche rovescio possibile tra Val d’Aveto ed alta Val di Vara, invariato altrove.

Situazione: Correnti atlantiche instabili trasportano una serie di corpi nuvolosi sul Mediterraneo e l’Italia. Sulla Liguria generali condizioni di variabilità con schiarite anche ampie alternate a rovesci sparsi concentrati essenzialmente sul settore centro-orientale.

Fine settimana double face. Sabato nuova giornata instabile con precipitazioni attesa soprattutto al mattino nei settori di centro levante, mentre domenica tornerà il sereno con qualche passaggio di nuvole sì, ma senza fenomeni.

Venti: Moderati o forti tra sud e sud-ovest sotto costa sul centro e il levante, forti da sud-ovest al largo e sull’estremo ponente.

Mari: Molto mosso, localmente agitato al largo.

Temperature: In lieve calo le minime, stazionarie le massime o in lieve aumento a ponente

Costa: Min: +18°C/+21°C – Max: +23°C/+26°C.

Interno: Min: +12°C/+177°C – Max: +19°C/+23°C