Genova. Su tutta la regione tempo stabile e soleggiato. Eventuali addensamenti avranno carattere temporaneo e saranno più probabili nelle aree interne durante il pomeriggio.

Un potente anticiclone determinerà tempo stabile, soleggiato e molto caldo su tutta la nostra Penisola. In Liguria temperature in sensibile aumento a partire da sabato.

Venti: Deboli da nord al mattino, deboli da sud nel pomeriggio.

Mari: Calmo o quasi calmo.

Temperature: In generale aumento specie nei settori interni

Costa: Min: +21°C/+24°C – Max: +28°C/+32°C.

Interno: Min: +10°C/+19°C – Max: +27°C/+34°C.