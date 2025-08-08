  • News24
Meteo, l’anticiclone sale in cattedra: tempo stabile e temperature in aumento. Week end con il sole previsioni

Un potente anticiclone determinerà tempo stabile, soleggiato e molto caldo su tutta la nostra Penisola. In Liguria temperature in sensibile aumento a partire da sabato

Genova. Su tutta la regione tempo stabile e soleggiato. Eventuali addensamenti avranno carattere temporaneo e saranno più probabili nelle aree interne durante il pomeriggio.

Venti: Deboli da nord al mattino, deboli da sud nel pomeriggio.
Mari: Calmo o quasi calmo.

Temperature: In generale aumento specie nei settori interni
Costa: Min: +21°C/+24°C – Max: +28°C/+32°C.
Interno: Min: +10°C/+19°C – Max: +27°C/+34°C.

