  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Mite

Meteo, agosto si chiude con tra nuvole e sole con temperature in lieve calo previsioni

Nel corso del pomeriggio, progressivo incremento della copertura nuvolosa, con piovaschi associati, su Alpi Liguri e versanti padani più occidentali. Nubi irregolari sul resto della regione, ma con tendenza a schiarite

Generico agosto 2025

Genova.Il mese di agosto si chiude con l’ingresso di correnti umide nei bassi strati che favoriranno un incremento della nuvolosità sulla nostra Regione. Invece, l’avvio della prossima settimana e del mese di settembre saranno condizionati da un centro di bassa pressione che, posizionato tra Irlanda del Nord e Scozia, veicolerà un nuovo impulso instabile verso l’Italia.

Le previsioni: di notte, cieli in prevalenza sereni o, al più, poco nuvolosi ovunque. Dalle prime ore del mattino, nuvolosità in aumento sul settore centro-orientale, ancora ampi spazi di sereno a ponente. In tale contesto, saranno possibili locali pioviggini o brevi piovaschi tra genovesato e spezzino.

Nel corso del pomeriggio, progressivo incremento della copertura nuvolosa, con piovaschi associati, su Alpi Liguri e versanti padani più occidentali. Nubi irregolari sul resto della regione, ma con tendenza a schiarite.

Venti:deboli o moderati a rotazione ciclonica, possibili rinforzi fino a tesi o forti.
Mari:mosso, in calo a poco mosso a ponente dal pomeriggio.

Temperature: minime stazionarie o in leggero aumento, massime in lieve calo.
Costa: Min: +17°C/+21°C – Max: +23°C/+27°C.
Interno: Min: +8°C/+16°C – Max: +18°C/+24°C.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.