Genova.Il mese di agosto si chiude con l’ingresso di correnti umide nei bassi strati che favoriranno un incremento della nuvolosità sulla nostra Regione. Invece, l’avvio della prossima settimana e del mese di settembre saranno condizionati da un centro di bassa pressione che, posizionato tra Irlanda del Nord e Scozia, veicolerà un nuovo impulso instabile verso l’Italia.

Le previsioni: di notte, cieli in prevalenza sereni o, al più, poco nuvolosi ovunque. Dalle prime ore del mattino, nuvolosità in aumento sul settore centro-orientale, ancora ampi spazi di sereno a ponente. In tale contesto, saranno possibili locali pioviggini o brevi piovaschi tra genovesato e spezzino.

Nel corso del pomeriggio, progressivo incremento della copertura nuvolosa, con piovaschi associati, su Alpi Liguri e versanti padani più occidentali. Nubi irregolari sul resto della regione, ma con tendenza a schiarite.

Venti:deboli o moderati a rotazione ciclonica, possibili rinforzi fino a tesi o forti.

Mari:mosso, in calo a poco mosso a ponente dal pomeriggio.

Temperature: minime stazionarie o in leggero aumento, massime in lieve calo.

Costa: Min: +17°C/+21°C – Max: +23°C/+27°C.

Interno: Min: +8°C/+16°C – Max: +18°C/+24°C.