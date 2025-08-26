  • News24
Transizione

Meteo, giornata stabile e mite ma dalla notte nuovi peggioramenti: nei prossimi giorni torna la pioggia previsioni

Genova. In mattinata tempo stabile e più asciutto a Ponente con cieli sereni o al più poco nuvolosi; Copertura nuvolosa localmente serrata progressivamente a Levante con qualche locale piovasco nelle prime ore del mattino sulle coste del Tigullio Orientale e dello Spezzino. Nel corso delle ore centrali aumento della nuvolosità sulla fascia costiera centro-occidentale e rovesci sparsi sulle vette Appenniniche a Levante; Schiarite più ampie sulle coste Spezzine. Serata con assenza di precipitazioni ma con il deciso incremento di nuvolosità medio-alta a partire dall’estremo Ponente.

Si abbassa progressivamente di latitudine il flusso Atlantico in sede Europea. Ci aspetta una giornata di transizione, meteorologicamente parlando, prima di un deciso peggioramento sulla nostra regione a partire dalla giornata di Mercoledì.

Venti: Generalmente deboli dai quadranti meridionali per l’intero periodo.
Mari: Poco mossi sotto costa e localmente mossi al largo.

Temperature: Stazionarie in costa sia nei valori massimi che in quelli minimi. Aumento delle temperature nelle ore diurne sui versanti padani.
Costa: Min: +19°C/+23°C – Max: +23°C/+26°C.
Interno: Min: +11°C/+16°C – Max: +20°C/+29°C.

