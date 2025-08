Estate in Liguria, un mese di pioggia e caldo “normale”: ecco perché e cosa ci aspetta dopo

Genova. Cinque weekend consecutivi di maltempo, tutti con un’allerta meteo per temporali, pioggia sopra la media del periodo, temperature quasi normali. Il mese di luglio appena trascorso, compreso questo strascico di inizio agosto con annesse preoccupazioni idrogeologiche, ha fatto dimenticare il caldo record e ha riportato alla mente le tipiche estati miti della Liguria, quelle prima del cambiamento climatico. Ma “una rondine non fa primavera”, come confermano gli esperti di Arpal che hanno appena finito di elaborare i dati relativi al secondo mese di una stagione ancora troppo lunga per trarre bilanci definitivi.

“Ricordiamoci che l’inizio del mese è stato caratterizzato dall’anticiclone africano con una massima assoluta di 38,9 gradi il 1° luglio a Castelnuovo Magra – spiega Francesca Giannoni, responsabile dell’unità operativa clima-meteo-idro di Arpal -. Poi è cambiato molto lo scenario ed è iniziata una fase di instabilità persistente. Sulla parte centrale del Mediterraneo si è innestata una bassa pressione e l’anticiclone africano ha lasciato possibilità di ingresso a correnti più fresche dall’Atlantico in quota e dai Balcani nei bassi strati. Questo ha portato svariate precipitazioni e temporali intensi, con una ciclicità quasi diabolica nel fine settimana“.

Quindi non si tratta di semplice sfortuna? “No, non è una stranezza – continua Giannoni -. Le onde perturbate hanno una ciclicità tipica proprio nell’arco di una settimana. Così siamo arrivati ad avere cinque allerte consecutive nel weekend, compresa quella di inizio agosto”.

Le zone verdi e blu sono quelle con l'indice precipitativo più alto

I dati confermano che il luglio 2025 in Liguria è stato più piovoso del normale, con picchi giornalieri tipici dell’autunno più che dell’estate: il 13 luglio Campo Ligure ha raggiunto 202,2 millimetri di pioggia, il 20 luglio la stazione di Cadibona ha registrato oltre 90 millimetri in un’ora e ha subito ingenti danni mentre Savona sperimentava allagamenti diffusi. L’entroterra tra Genovesato e Savonese risulta la zona che più di tutte ha sperimentato precipitazioni anomale per questo periodo: 321 millimetri in un mese a Campo Ligure, 231 millimetri a Montagna (Quiliano), 216,6 millimetri a Montenotte Inferiore.

Negli ultimi 23 anni il luglio più piovoso è stato quello del 2014, anno rimasto nella storia proprio per la quantità esagerata di precipitazioni oltre che per l’alluvione nel centro di Genova. Quello appena trascorso è al settimo posto come record di pioggia. Del resto, come si nota dal grafico sopra, il surplus di pioggia caratterizza la Liguria fin dall’inizio dell’anno, restando sempre oltre l’intervallo di normalità climatica pur senza raggiungere i valori massimi assoluti.

E le temperature? Anche se può sembrare che abbia quasi “fatto freddo”, soprattutto dopo il violento episodio che ha rotto l’ondata di calore, il bilancio mensile è comunque leggermente sopra la media. Per fortuna non ce ne siamo accorti più di tanto: “Quando l’anticiclone africano si è ritirato i valori massimi si sono attestati intorno ai 28 gradi, con minime tutto sommato gradevoli – riflette Francesca Giannoni di Arpal -. Nelle giornate soleggiate, che sono state tante, il clima era piuttosto secco, con temperature alte ma associate a bassi tassi di umidità. Le temperature notturne si sono mantenute tra i 18 e i 21 gradi, quindi con numerose notti tropicali che però non hanno provocato disagio fisiologico”.

Nel centro di Genova la temperatura media si è attestata a 25,3 gradi, con una massima media di 28 gradi (la media climatologica 1961-2010 è di 26,7 gradi) e una minima media di 23,2 gradi (media climatologica di 21,1 gradi). Dati che confermano il trend di anomalia termica positiva, come del resto accade quasi tutti gli anni dal 2003 in poi. A luglio, però, la media delle temperature di tutta la Liguria è stata di 21,9 gradi contro una media climatologica di 22,1 gradi (quindi inferiore). Anche in questo caso emerge un inquietante parallelo statistico con gli anni delle alluvioni genovesi: nel 2011 la media di luglio era stata 19,8 gradi, nel 2014 era 20,1 gradi.

Interessante anche il dato del Mar Ligure: dopo aver raggiunto anche 28-29 gradi in alcuni punti a giugno, grazie a temporali e mareggiate che hanno rimescolato l’acqua la temperatura era scesa fino a 26 gradi e adesso è sui 27-28 gradi, comunque in netta anomalia positiva rispetto ai 24 gradi della media climatologica.

Tutto questo per dire che il luglio “mite” appena archiviato non cambia la tendenza generale del Mediterraneo che porta verso estati sempre più calde. Anche perché, come si nota dal grafico annuale delle temperature, la linea sta nuovamente risalendo verso l’alto. “Il nuovo episodio perturbato ci interessa almeno fino a lunedì, poi ci sarà un miglioramento – anticipa Giannoni -. Avremo condizioni più stabili, con temperature nella norma e una progressiva rimonta dell’alta pressione che andrà a stabilizzarsi con venti settentrionali almeno fino a giovedì-venerdì. Non possiamo spingerci oltre, ma sembra che l’anticiclone africano stia per insinuarsi di nuovo. Quindi non possiamo escludere che ad agosto saremo ancora oppressi del caldo“.