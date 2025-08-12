Liguria. Il caldo estremo non molla la presa sulla Liguria con temperature massime diffusamente superiori ai +35/+36°C e condizioni di grave disagio fisiologico.

Temperature in lieve flessione sul finire della settimana ma con tassi di umidità elevati.

In costa nottate con temperature localmente superiori ai +30°C. E’ la situazione meteo del momento secondo il centro Limet.

Il meteo di oggi, martedì 12 agosto

Cieli sereni e totalmente sgombri da nuvolosità per l’intero periodo su tutto il territorio regionale. Tuttavia è probabile la comparsa di qualche cumulo nelle ore centrali sul comparto delle Alpi Liguri, senza fenomeni di rilievo associati.

Venti

Deboli brezze meridionali andranno ad interessare i settori costieri centro-orientali nel corso della giornata, con maggior insistenza sul Medio-Levante e tassi di umidità diffusamente superiori al 75-80%.

Ventilazione da Nord impostata sui versanti marittimi del Genovesato Occidentale-Savonese e Imperiese oltre che nell’entroterra Spezzino, a fasi alterne per l’intera giornata (compressione), sarà responsabile dei valori di temperatura molto elevati che andranno ad interessare le zone appena citate, oltre ad abbassare i tassi di umidità al di sotto del 30% (u.r.)

Mari

Quasi calmi o calmi

Temperature

Minime in aumento con notti tropicali in quota e valori superiori ai +27/+28°C al suolo. Previsti valori massimi localmente record sui settori costieri Centro-Occidentali (Imperiese-Savonese-Genovesato Centro-Occidentale e nelle aree dell’immediato entroterra di Levante: Vara-Spezzino), diffusamente superiori ai +34/+35°C e localmente fino a raggiungere la soglia dei +38/+39°C.

Costa: Min: +26°C/+31°C – Max: +28°C/+38°C.

Interno: Min: +17°C/+27°C – Max: +32°C/+39°C.

Il meteo di domani, mercoledì 13 agosto in Liguria

Cieli sereni e totalmente sgombri da nuvolosità per l’intero periodo su tutto il territorio regionale. Tuttavia è probabile la comparsa di qualche cumulo nelle ore centrali sul comparto delle Alpi Liguri, senza fenomeni di rilievo associati.

Generalmente sereno sui settori costieri per l’intero periodo. Attività cumuliforme nelle ore pomeridiane su Alpi Liguri e vette Avetane, ove non si esclude qualche sporadico e veloce rovescio.

Venti Deboli a regime di brezza sul Centro-Levante costiero (tassi di umidità anche superiori all’ 80-85%) Refoli da Nord nelle vallate cittadine Genovesi e Savonesi e nelle aree dell’immediato entroterra. Deboli variabili altrove. Mari calmi.

Temperature minime in ulteriore aumento in costa con valori localmente superiori ai +29/+30°C sulla Riviera di Ponente e nell’area metropolitana di Genova. Valori massimi in lieve diminuzione ma con valori che potranno comunque superare i +35°C.

Il meteo di giovedì 14 agosto in Liguria

Giornata stabile e soleggiata. Qualche veloce rovescio sarà possibile esclusivamente sulle vette delle Alpi Liguri.

Ventilazione a regime di brezza con valori di umidità: elevati nelle ore pomeridiane in costa e più bassi in mattinata e in serata. Mari calmi.

Temperature minime stazionarie e massime in lieve calo. Prestare attenzione: tassi di umidità elevati e temperature massime comunque al di sopra della media del periodo porteranno a condizioni diffuse di disagio fisiologico per caldo.