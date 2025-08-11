Genova. Si apre una settimana particolarmente delicata dal punto di vista meteo in Liguria per quanto riguarda il disagio fisiologico da caldo: temperature in repentino aumento nella giornata di oggi, lunedì 11 agosto, con valori massimi record che potranno localmente raggiungere la soglia dei 40 gradi. Notti tropicali in quota e minime diffusamente superiori ai +26 o +27 gradi sulla costa. Sono le previsioni del centro meteo Limet per oggi e i prossimi giorni in Liguria.

Meteo Liguria oggi lunedì 11 agosto

Il meteo in Liguria oggi vedrà valori di temperatura massimi da record sul settore costiero centro-occidentale e nelle aree dell’immediato entroterra spezzino, dove la colonnina di mercurio potrebbe localmente raggiungere i 49 gradi nel corso della giornata.

Combinazione di tassi di umidità elevati e temperature superiori ai +29/+30 gradi porteranno anch’essi ad acute condizioni di disagio fisiologico sui settori costieri orientali.

Cieli sereni e totalmente sgombri da nuvolosità per l’intero periodo su tutto il territorio regionale. Venti a deboli

brezze meridionali andranno a interessare i settori costieri centro-orientali nel corso della giornata, con maggior insistenza dal Golfo Paradiso verso Est e tassi di umidità diffusamente superiori al 75-80%.

Ventilazione da Nord impostata sui versanti marittimi del Genovesato Occidentale-Savonese e Imperiese oltre che nell’entroterra Spezzino per l’intera giornata, sarà responsabile dei valori record che andranno a interessare le zone appena citate, oltre ad abbassare i valori di umidità al di sotto del 30% .

Mari quasi calmi o calmi. Temperature comprese sulla costa tra 25 e 40 gradi, nell’interno tra 17 e 40.

Meteo Liguria domani martedì 12 agosto

Giornata nuovamente da bollino rosso dal punto di vista meteo in Liguria per quanto riguarda le temperature: valori minimi anche superiori ai +29/+30 gradi sulla riviera di Ponente e massime prossime ai +38/+40 gradi nei settori costieri centro-occidentali e nell’immediato entroterra.

Cielo generalmente sereno su tutta la regione, isolati annuvolamenti pomeridiani sulle Alpi Liguri ma senza fenomeni di rilievo associati. Venti deboli a regime di brezza sul Centro-Levante costiero. L’opposizione della ventilazione settentrionale sul Ponente regionale e nelle aree dell’immediato entroterra del Savonese e del Genovesato favoriranno fasi alterne tra deboli brezze meridionali e refoli da Nord nelle aree cittadine e limitrofe Genovesi e Savonesi, specialmente nelle ore centrali e nel corso del pomeriggio. Deboli variabili altrove.

Mari calmi. Temperature minime in ulteriore aumento in costa con valori localmente superiori ai +28/+29 gradi sulla Riviera di Ponente e nell’area metropolitana di Genova. Valori massimi stazionari o in lieve e ulteriore aumento con valori record vicini ai +40 gradi. Prestare a massima attenzione.

Il meteo di mercoledì 13 agosto

Ancora disagio fisiologico per caldo diffuso. Temperature minime superiori ai +26/+27 gradi e massime al di sopra dei +35 gradi.

Giornata stabile sul fronte meteo in Liguria ma caratterizzata dal ritorno di nuvolosità sparsa nel corso delle ore centrali, specialmente nelle aree interne, ove non si esclude qualche veloce rovescio.

Ventilazione settentrionale in mattinata, in rotazione ai quadranti meridionali nel corso delle ore centrali. Mari calmi.

Temperature minime stazionarie e massime in lieve calo. Prestare attenzione: tassi di umidità elevati e temperature massime comunque al di sopra della media del periodo porteranno a condizioni diffuse di disagio fisiologico per caldo.