Liguria quasi graziata dai temporali, l’aria fresca scaccia il caldo record: 20 gradi sulla costa

Genova. È terminata l’allerta meteo per temporali emanata da Arpal per tutta la Liguria, ma la fase instabile non è ancora finita. Un nuovo peggioramento è atteso infatti nel pomeriggio con possibili temporali di forte intensità, specialmente sul Savonese. Ma intanto almeno un’eredità positiva è rimasta: grazie all’aria fredda di origine atlantica, il caldo torrido delle prime due settimane di agosto è ormai alle spalle, come dimostrano anche le temperature registrate nelle ultime ore.

I dati delle centraline Arpal hanno rilevato minime intorno ai 20 gradi sulla costa, con valori ben inferiori nell’entroterra. Nel capoluogo 21,4 gradi al centro funzionale della Foce, 20,4 a Sant’Ilario, 19,3 a Pegli, fino ai 17,8 di Premanico in Valle Sturla. Nell’entroterra della città metropolitana le temperature sono scese fino a 11 gradi a Pratomollo. Il valore più basso della Liguria, come di consueto, a Poggio Fearza sulle Alpi Liguri dove la colonnina si è spinta fino a 9,5 gradi.

Dopo la tempesta della scorsa notte, con 5mila fulmini caduti in dodici ore, i previsti temporali sono rimasti soprattutto in mare. Il merito è soprattutto dell‘enorme quantità di calore accumulata nel Mediterraneo. “In questo modo – spiega Paolo Bonino di Limet – si forma subito una supercella, l’energia si concentra in un solo punto e si blocca lo scirocco, mantenendo le precipitazioni al largo”.

La supercella che ha colpito lo Spezzino (Windy.com)

I fenomeni più intensi si sono registrati ieri pomeriggio, quando la supercella sospinta dal libeccio è riuscita a toccare terra nello Spezzino, provocando allagamenti diffusi: a Riccò del Golfo registrati 51,6 millimetri in un’ora, con una cumulata totale nell’arco delle 24 ore pari a 91,4 millimetri a Castelnuovo Magra. Nello stesso tempo un nucleo minore si è staccato e si è diretto su Genova, senza tuttavia provocare grossi problemi.

Secondo Arpal, nel pomeriggio di oggi (giovedì 21 agosto) si avrà un nuovo passaggio instabile con rovesci e temporali sparsi, localmente forti. Migliora quasi ovunque in serata. Colpa di un vertice d’aria fredda in quota che si sta spostando dalla Francia e si appresta a raggiungere l’Italia. Domani (venerdì 22 agosto) l’allontanamento della perturbazione dovrebbe consentire un deciso miglioramento su tutta la regione, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, nonostante la possibile locale attività cumuliforme pomeridiana sui rilievi. Le temperature massime saranno in ripresa, ma la parziale dell’anticiclone africano le manterrà su valori accettabili.