Liguria. Saranno giornate complicate dal punto di vista meteo in Liguria. L’avvicinarsi di una saccatura Nord atlantica ben strutturata determina condizioni di maltempo anche sulla nostra regione che si prolungherà per diversi giorni. Il Limet, associazione ligure di meteorologia, avvisa che dal pomeriggio sono previsti Scirocco forte e possibili temporali forti più probabili tra savonese e genovese.

Fin dalle prime ore del mattino sono attesi rovesci di debole intensità più probabili sul savonese. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso altrove, ma senza fenomeni di rilievo. Aumento dell’instabilità a partire dalla tarda mattinata con rischio di temporali forti tra savonese e voltrese e relativi entroterra in possibile spostamento verso il genovese soprattutto quello di Ponente (previsione ancora oggi alquanto incerta).

Nel corso del pomeriggio generale attenuazione dei fenomeni e il cielo resterà nuvoloso o molto nuvoloso ovunque. In serata nuovo aumento di condizioni instabili che porteranno a una intensificazione dei fenomeni ancora una volta tra savonese e genovese con rischio di altri temporali a tratti anche stazionari. Altrove attese piogge di debole intensità.

Venti al mattino moderati da sud-est in graduale rinforzo dal pomeriggio, mare poco mosso al mattino, mosso dal pomeriggio. Temperature stazionarie le minime sulla costa tra +20 e +24°C , nell’interno tra +12 e +17° C, in calo le massime sulla costa tra +23 e +27°C, nell’interno tra +19 e +26°C.

Meteo in Liguria giovedì 28 agosto

Giornata di maltempo con possibili criticità locali di tipo idrogeologico nelle aree interessate dai fenomeni più intensi (tra savonese e genovese). Fin dalle prime ore del mattino possibili forti temporali più probabili su savonese, attesi comunque temporali anche su imperiese e genovese. Nel corso della giornata instabilità in aumento anche a Levante (previsione incerta seguire i prossimi aggiornamenti). Venti in rinforzo da Sud-Est, mare molto mosso, temperature in calo.

Venerdì 29 agosto

Ancora possibili temporali. Burrasca di Libeccio al largo e mare agitato. Giornata fortemente instabile con residui fenomeni temporaleschi più probabili sul centro-Levante. Qualche schiarita altrove. Ventilazione forte di Libeccio. Mari in aumento fino a molto mossi o agitati. Temperature stazionarie. Seguire i prossimi aggiornamenti.