Liguria. Caldo ancora estremo in Liguria e prima giornata da bollino rosso a Genova per il persistere della combinazione di condizioni anticicloniche e della ventilazione da nord nei bassi strati.

Sono le previsioni meteo per la Liguria del centro Limet, che parla di valori di temperatura molto elevati sul settore costiero centro-occidentale e nelle aree dell’immediato entroterra Spezzino, dove la colonnina di mercurio potrebbe localmente raggiungere i +38/+40°C nel corso della giornata: “Invitiamo alla massima attenzione per anziani e soggetti a rischio”, è l’avvertimento.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 13 agosto

Cieli sereni e totalmente sgombri da nuvolosità per l’intero periodo su tutto il territorio regionale. Combinazione di tassi di umidità elevati e temperature superiori ai +29/+30°C porteranno anch’essi ad acute condizioni di disagio fisiologico sui settori costieri centro-orientali.

Venti

Al mattino moderati da Nord sui versanti marittimi del Genovesato Occidentale-Savonese e nell’entroterra Spezzino. Nel pomeriggio ventilazione ovunque in calo

Mari

Quasi calmi o calmi

Temperature

Stazionarie con notti tropicali in quota e valori superiori ai +27/+28°C al suolo. Previsti valori massimi localmente record sui settori costieri Centro-Occidentali (Imperiese-Savonese-Genovesato Centro-Occidentale e nelle aree dell’immediato entroterra di Levante: Vara-Spezzino), diffusamente superiori ai +34/+35°C e localmente fino a raggiungere la soglia dei +38/+39°C.

Costa: Min: +26°C/+30°C – Max: +32°C/+38°C.

Interno: Min: +17°C/+27°C – Max: +32°C/+39°C.

Il meteo di domani, giovedì 14 agosto in Liguria

Stando alle previsioni meteo di Limet giovedì sarà nuovamente da bollino rosso per quanto riguarda le temperature anche se in leggero calo rispetto ai giorni precedenti

Temperature percepite molto elevate e localmente pericolose, date dai tassi elevati di umidità e le temperature diffusamente superiori ai +30°C in costa. Cieli sereni e temperature in leggero aumento.

Venerdì 15 agosto

Ancora previsioni meteo legate al calore estremo in Liguria. La giornata sarà stabile e soleggiata. Ventilazione a regime di brezza con valori di umidità: elevati nelle ore pomeridiane in costa e più bassi in mattinata e in serata. Mari calmi.

Temperature in ulteriore lieve calo. Prestare attenzione: tassi di umidità elevati e temperature massime comunque al di sopra della media del periodo porteranno a condizioni diffuse di disagio fisiologico per caldo.