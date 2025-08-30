  • News24
Che tempo fa

Meteo, agosto in Liguria si chiude al sole: da lunedì il ritorno della pioggia previsioni

La giornata si apre con forti raffiche di vento che spingono il maltempo verso Levante. Ancora attenzione al mare mosso

meteo 30 agosto

Liguria. Il meteo in Liguria nelle prossime ore e fino a domenica compresa vedrà tempo stabile e soleggiato, poi nuove piogge in arrivo. Le correnti si disporranno temporaneamente da nord-ovest dopo il transito di un veloce impulso fresco nelle prossime 24 ore. Le previsioni del tempo per la Liguria secondo il centro meteo Limet per oggi e per i prossimi giorni.

Meteo Liguria oggi sabato 30 agosto

Ancora nella prima mattinata transito di un veloce impulso instabile con rovesci e qualche temporale in movimento da nord-ovest verso sud-est. Il resto della mattina trascorrerà con una situazione in miglioramento a parte gli ultimi piovaschi sull’estremo levante e l’Appennino orientale, cielo più sereno a ponente. Nel pomeriggio il meteo Liguria sarà soleggiato e limpido ovunque a parte residua nuvolosità sui settori più orientali in attenuazione in serata.

Venti ancora forti da ovest al largo, si disporranno da nord sotto costa tra la notte e la mattinata. Nuova rotazione a sud-ovest lungo le coste nel pomeriggio.

Mare molto mosso o localmente agitato per onda lunga da sud-ovest, in scaduta verso sera.

Temperature minime in lieve calo ma massime in aumento: saranno comprese sulla costa tra 17 e 28 gradi, nell’interno tra 10 e 23.

Il meteo di domani, domenica 31 agosto

Cielo soleggiato ovunque a parte qualche nube locale. Il meteo in Liguria sarà caratterizzato da venti deboli in prevalenza meridionali, da mare da mosso a poco mosso e temperature minime in lieve aumento le minime, e massime in contenuto sotto costa, quadro termico invariato altrove.

Il meteo della Liguria per lunedì 1 settembre

Attenzione per possibili rovesci sul settore centro-occidentale della Liguria, in intensificazione in serata. Limet specifica però che si tratta di una previsione ancora incerta e sarà utile seguire i prossimi aggiornamenti.

