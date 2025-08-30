Liguria. Il meteo in Liguria nelle prossime ore e fino a domenica compresa vedrà tempo stabile e soleggiato, poi nuove piogge in arrivo. Le correnti si disporranno temporaneamente da nord-ovest dopo il transito di un veloce impulso fresco nelle prossime 24 ore. Le previsioni del tempo per la Liguria secondo il centro meteo Limet per oggi e per i prossimi giorni.

Meteo Liguria oggi sabato 30 agosto

Ancora nella prima mattinata transito di un veloce impulso instabile con rovesci e qualche temporale in movimento da nord-ovest verso sud-est. Il resto della mattina trascorrerà con una situazione in miglioramento a parte gli ultimi piovaschi sull’estremo levante e l’Appennino orientale, cielo più sereno a ponente. Nel pomeriggio il meteo Liguria sarà soleggiato e limpido ovunque a parte residua nuvolosità sui settori più orientali in attenuazione in serata.

Venti ancora forti da ovest al largo, si disporranno da nord sotto costa tra la notte e la mattinata. Nuova rotazione a sud-ovest lungo le coste nel pomeriggio.

Mare molto mosso o localmente agitato per onda lunga da sud-ovest, in scaduta verso sera.

Temperature minime in lieve calo ma massime in aumento: saranno comprese sulla costa tra 17 e 28 gradi, nell’interno tra 10 e 23.

Il meteo di domani, domenica 31 agosto

Cielo soleggiato ovunque a parte qualche nube locale. Il meteo in Liguria sarà caratterizzato da venti deboli in prevalenza meridionali, da mare da mosso a poco mosso e temperature minime in lieve aumento le minime, e massime in contenuto sotto costa, quadro termico invariato altrove.

Il meteo della Liguria per lunedì 1 settembre

Attenzione per possibili rovesci sul settore centro-occidentale della Liguria, in intensificazione in serata. Limet specifica però che si tratta di una previsione ancora incerta e sarà utile seguire i prossimi aggiornamenti.