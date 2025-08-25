Genova. Il meteo in Liguria all’inizio di questa settimana sarà influenzato dall’afflusso di correnti settentrionali fresche in quota e quindi vedrà condizioni di variabilità, fenomeni di instabilità, specialmente nelle ore pomeridiane e, al contrario, schiarite sui tratti di Riviera. Possibile peggioramento nella seconda parte di settimana. Ecco le previsioni del centro meteo Limet per oggi e i prossimi giorni in Ligura.

Meteo Liguria di oggi, lunedì 25 agosto

Il meteo Liguria di oggi avrà in mattinata cieli parzialmente o molto nuvolosi su tutta la fascia costiera, senza fenomeni associati. Più soleggiato nelle aree interne ma con la possibilità di sviluppo di fenomeni temporaleschi nelle ore centrali e in quelle pomeridiane, specialmente su Val Trebbia – Aveto e sul comparto delle Alpi Liguri-Marittime.

In serata ulteriore aumento della nuvolosità con possibili deboli piovaschi tra Imperiese Orientale e Savonese Occidentale. Tassi di umidità generalmente medio-alti sui tratti di costa per l’intero periodo.

Venti deboli dai quadranti settentrionali a Ponente e variabili altrove in mattinata, rotazione ai quadranti meridionali a partire dalle ore centrali con rinforzi pomeridiani al largo delle coste di Ponente. Mari generalmente poco mossi in costa, localmente mossi al largo in mattinata.

Temperature stazionarie o in lieve diminuzione nei valori minimi: saranno comprese sulla costa tra 19 e 25 gradi, nell’interno tra 11 e 26 gradi.

Il meteo di domani, martedì 26 agosto

Il meteo di domani in Liguria vedrà possibili rovesci nelle prime ore dell’alba sulle coste del Genovesato, in rapido esaurimento mattutino. Cieli poco o parzialmente nuvolosi altrove ma con copertura nuvolosa crescente nel corso delle ore diurne. Instabilità pomeridiana relegata alle vette delle Alpi Liguri e profondo entroterra di Levante, con scarse possibilità di sconfinamento.

Il meteo di mercoledì 27 agosto a Genova e in Liguria

Meteo in Liguria in peggioramento con nuvolosità crescente nelle ore pomeridiane e instabilità convettiva spiccata sul comparto alpino. Più soleggiato a Levante. Precipitazioni in avvicinamento sull’estremo ponente in tarda serata. Ventilazione meridionale. Mari in aumento fino a molto mossi. Temperature stazionarie o in leggero aumento.