Liguria. Il meteo in Liguria sarà interessato nei prossimi giorni da un progressivo indebolimento dell’anticiclone e dall’afflusso di correnti più fresche e instabili, in arrivo dall’Europa centrale. Secondo il centro meteo Limet avremo quindi un leggero abbassamento delle temperature e un possibile passaggio perturbato intorno a metà settimana.

Meteo Liguria per oggi, lunedì 18 agosto

Il meteo in Liguria oggi avrà in mattinata cieli sereni o poco nuvolosi sui versanti marittimi e al più parzialmente nuvolosi sui versanti padani centro-occidentali.

Nel corso delle ore centrali rapido sviluppo di nuvolosità cumuliforme sulle creste Appenniniche di Levante con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale in estensione alla Val d’Aveto-Trebbia e localmente alle restanti aree interne del Genovesato Orientale e dello Spezzino.

L’instabilità pomeridiana andrà a interessare anche il comparto delle Alpi Liguri nelle ore pomeridiane, in sconfinamento su Alpi Marittime e localmente nell’entroterra Imperiese. Più asciutto altrove con cieli poco o parzialmente nuvolosi per mezzo di nuvolosità medio-alta e probabilità di precipitazioni scarse.

Venti deboli a regime di brezza, dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in serata e dai quadranti meridionali nel corso delle ore diurne. Mare quasi calmo o calmo.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime in generale diminuzione: saranno comprese sulla costa tra 23 e 34 gradi, nell’interno tra 11 e 35.

Il meteo per domani, martedì 19 agosto

Il meteo in Liguria domani vedrà nuvolosità in aumento, specialmente nella fascia Appenninica, dove saranno possibili temporali a partire dalle ore pomeridiane, in estensione serale alle aree interne di Ponente e ai versanti padani occidentali. Instabilità pomeridiana sulle vette Avetane. Ampie schiarite in costa con nuvolosità in aumento a partire dalle ore serali, da Ponente a Levante.

Temperature in generale diminuzione, ma con ancora picchi oltre i +32°C/+33°C nell’Albenganese e sullo Spezzino Orientale.

Il meteo per mercoledì 20 agosto

Il meteo in Liguria sarà caratterizzato da temporali localmente organizzati e di forte intensità nella seconda parte di giornata.

La previsione di Limet resta ancora incerta ma al momento sono possibili precipitazioni sparse in mattinata andranno a culminare in un vero e proprio passaggio perturbato in serata, con piogge intense a carattere temporalesco. Ventilazione meridionale. Mare in aumento. Temperature in generale diminuzione, specialmente nei valori massimi.