Liguria. Il meteo in Liguria oggi e nei prossimi giorni sarà ancora caratterizzato da caldo opprimente. Lo dicono i previsori del centro meteo Limet.

Alta pressione ancora forte e persistente, quindi, ma disturbata da infiltrazioni di aria più fresca in quota che nei prossimi giorni determineranno qualche temporale nelle aree interne e nelle ore pomeridiane.

Il meteo di oggi sabato 16 agosto in Liguria

Il meteo di oggi in Liguria vedrà al mattino velature o nubi alte sul settore orientale, soleggiato sul resto della regione. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli su Alpi Liguri con rischio di temporali in prossimità delle dorsali montuose. Nubi cumuliformi in aumento anche sull’Appennino centro-orientale dove non si esclude qualche isolato rovescio o temporale; sul resto della regione soleggiato. In serata generale attenuazione dei fenomeni e della nuvolosità.

Venti deboli da nord al mattino, brezze dominanti nel pomeriggio. Mare calmo o quasi calmo. Temperature minime stazionarie, massime sotto costa in lieve calo: saranno comprese sulla costa tra 24 e 34, nell’interno tra 18 e 35.

Il meteo di domani, domenica 17 agosto

Mattinata stabile e soleggiata. Nel pomeriggio il meteo in Liguria vedrà lo sviluppo di temporali sulle Alpi Liguri; nubi cumuliformi in aumento anche sull’Appennino centro-orientale dove non si esclude qualche piovasco o breve temporale, in attenuazione in serata.

Venti deboli da nord al mattino, brezze dominanti nel pomeriggio. Mare generalmente quasi calmo o poco mosso.

Temperature pressoché stazionarie.

Il meteo per lunedì 18 agosto in Liguria

Ancora disagio fisiologico per caldo afoso. Pochi cambiamenti. Cielo sereno al mattino. Rischio di temporali pomeridiani su Alpi Liguri, Val Trebbia e Aveto. Assenza di fenomeni altrove con tempo soleggiato.