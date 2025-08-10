Liguria. Le previsioni meteo per domenica 10 agosto in Liguria sono confermate: le temperature aumentano ulteriormente per il rinforzo di un robusto promontorio di estrazione sub-tropicale sul Mediterraneo.

Cieli azzurri e sereni e sole a picco ci accompagneranno almeno sino a Ferragosto, e tra lunedì e martedì si potranno superare i +35°C anche sulla fascia costiera.

Secondo quanto spiegato dal Centro Meteo Limet insomma il sistema anticiclonico sul Mar Mediterraneo e la penisola italiana sta acquisendo sempre più forza e nei prossimi giorni a Genova e in Liguria si tornerà a soffrire il caldo torrido.

Il meteo in Liguria per oggi, domenica 10 agosto

Il meteo in Liguria di oggi vede per tutta la durata della giornata, sull’intero territorio regionale, cieli sereni o, al più, poco nuvolosi.

Venti al primo mattino e in serata, deboli o, al più, moderati da nord. Durante le ore centrali della giornata, si disporranno dai quadranti meridionali con la medesima intensità.

Le temperature continua ad aumentare: sulla costa saranno compresi tra 14 e 37 gradi.

Il meteo di domani, lunedì 11 agosto, in Liguria

Caldo in ulteriore aumento, valori superiori ai +35°C anche in costa. Venti deboli o moderati da settentrione, rinforzi nella prima parte di giornata sul settore centro-occidentale. Nelle ore centrali del giorno, possibile temporanea rotazione dai quadranti meridionali lungo la costa, specie sugli estremi della regione.

Il meteo di martedì 12 agosto

Altra giornata stabile, in prevalenza soleggiata e calda. Temperature minime in ulteriore lieve aumento, massime stabili.