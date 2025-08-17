Genova. Il promontorio che sta interessando da oltre una settimana il Mediterraneo centro-occidentale tenderà ad erodersi progressivamente a partire dall’inizio della prossima settimana, favorendo così un calo delle temperature. Ma prima c’è una domenica ancora calda da vivere, seppur con qualche punto termico in meno rispetto agli ultimi giorni. Ecco le previsioni meteo di Limet per oggi e i prossimi giorni per Genova e la Liguria.

Avvisi

Ancora disagio fisiologico per caldo.

Cielo e fenomeni

Nel corso della mattinata, ampie aperture sull’intero territorio regionale. Dalle ore centrali del giorno, formazione di nubi cumuliformi sui rilievi delle zone interne e, nel pomeriggio, saranno possibili rovesci o temporali associati su Alpi Liguri ed Appennino orientale. In tale contesto, non si escludono degli sconfinamenti, in prevalenza solamente nuvolosi, lungo le coste sottostanti di imperiese e Tigullio. Altrove tempo asciutto e in prevalenza poco nuvoloso, condizione che si estenderà all’intera regione in serata.

Venti

tra notte e mattino, deboli da Nord, rinforzi fino a moderati sul settore centro-occidentale della costa. Dalle ore centrali della giornata, ventilazione che tenderà a disporsi dai quadranti meridionali, per poi tornare da settentrione in serata.

Mari

quasi calmo o poco mosso.

Temperature

minime stazionarie o in lieve calo, massime in leggera diminuzione. Costa: minime tra 23 e 29 gradi, massime tra 29 e 35 gradi. Interno: minime tra 13 e 23 gradi, massime tra 28 e 35 gradi.

Avvisi

Disagio fisiologico per caldo in attenuazione.

Cielo e fenomeni

Dopo una prima parte di giornata stabile e soleggiata, dalle ore centrali aumenterà l’instabilità sui rilievi interni. Nel corso del pomeriggio, sono attesi passaggi nuvolosi anche lungo la fascia costiera, non si escludono locali fenomeni in sconfinamento dalle aree interne.

Venti

Deboli o moderati da Nord tra notte e mattino, poi si disporranno dai quadranti meridionali.

Mari

Poco mosso.

Temperature

in diminuzione, ma con ancora picchi oltre i 32-33 gradi.

Giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa, nelle ore pomeridiane consueta instabilità sui rilievi delle zone interne. Temperature in ulteriore diminuzione.