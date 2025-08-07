Liguria. Il meteo in Liguria nei prossimi giorni sarà caratterizzato da giornate ampiamente soleggiate e temperature in graduale aumento. Secondo quanto spiegato dal Centro Meteo Limet prende forza il sistema anticiclonico sul Mar Mediterraneo e la penisola italiana. Le previsioni meteo per oggi e i prossimi giorni a Genova e in Liguria.

Il meteo in Liguria per oggi, giovedì 7 agosto

Il meteo in Liguria di oggi vedrà al mattino cieli ampiamente sereni su tutta la regione e in particolare sui versanti marittimi, mentre sui versanti padani del centro-ponente potranno essere presenti nubi basse o nebbie in particolare nella prima parte della mattinata. Nelle ore pomeridiane aumento della nuvolosità sparsa nell’interno, con cieli ancora una volta soleggiati in costa.

Venti a tratti tesi dai quadranti settentrionali in mattinata tra Savonese e Genovesato, deboli altrove. Nel pomeriggio rotazione ai quadranti meridionali e indebolimento dei flussi.

Mari stirati sotto costa al mattino sul settore centrale, mossi al largo, poco mossi altrove. In calo a poco mossi a tratti calmi nel corso della giornata.

Temperature stazionarie o in lieve aumento sulla riviera di ponente nei valori minimi, in lieve aumento in quelli massimi. Sulla costa saranno compresi tra 20 e 32 gradi, nell’interno tra 9 e 33.

Il meteo di domani, venerdì 8 agosto, in Liguria

Generalmente sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, con isolati addensamenti pomeridiani sull’Appennino.

Venti deboli o moderati a regime di brezza. Mari quasi calmi. Temperature in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Il meteo di sabato 9 agosto

Giornata stabile e in prevalenza soleggiata, con nubi isolate sull’interno nel corso del pomeriggio e qualche possibile velatura in transito in mattinata nel ponente della regione. Vento a regime di brezza, mare quasi calmo o calmo. Temperature in ulteriore lieve aumento.