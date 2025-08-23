Genova. Le previsioni meteo in Liguria per sabato 23 agosto vedono l’anticiclone tentare di farsi spazio sull’Italia centro-settentrionale, ma l’atmosfera torna instabile portando a piogge sparse e disorganizzate nel corso del weekend.

Il meteo in Liguria sabato 23 agosto

Secondo Limet la prima parte della giornata di sabato è caratterizzata da ampie schiarite su tutta la regione, con solo qualche cumulo in transito.

Dalle ore centrali però aumentano le nuvole, con possibili precipitazioni anche a carattere di temporale isolato e disorganizzato, più probabile tra Savonese e Genovesato (specialmente interno), Alpi Liguri ed Appennino di Levante; non si escludono comunque isolati rovesci altrove.

I venti sono deboli, al più moderati a regime di brezza su tutta la regione, le temperature stazionarie, con minime lieve in aumento nell’interno.

Costa: Min: +17°C/+22°C – Max: +24°C/+26°C

Interno: Min: +9°C/+18°C – Max: +19°C/+26°C

Il meteo di domenica 24 agosto

Domenica 24 agosto sono previste piogge e temporali sparsi a partire dalle ore centrali su Alpi Liguri e dal Savonese verso levante.

I venti saranno a regime ciclonico per via della risalita di un centro di bassa pressione sul Mar Ligure, le temperature minime stazionarie e le massime in leggero calo.