  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Cosa ci aspetta

Meteo, weekend tra sole e nuvole: possibili piogge e temporali previsioni

Le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni

meteo 23 agosto 2025

Genova. Le previsioni meteo in Liguria per sabato 23 agosto vedono l’anticiclone tentare di farsi spazio sull’Italia centro-settentrionale, ma l’atmosfera torna instabile portando a piogge sparse e disorganizzate nel corso del weekend.

Il meteo in Liguria sabato 23 agosto

Secondo Limet la prima parte della giornata di sabato è caratterizzata da ampie schiarite su tutta la regione, con solo qualche cumulo in transito.

Dalle ore centrali però aumentano le nuvole, con possibili precipitazioni anche a carattere di temporale isolato e disorganizzato, più probabile tra Savonese e Genovesato (specialmente interno), Alpi Liguri ed Appennino di Levante; non si escludono comunque isolati rovesci altrove.

I venti sono deboli, al più moderati a regime di brezza su tutta la regione, le temperature stazionarie, con minime lieve in aumento nell’interno.

  • Costa: Min: +17°C/+22°C – Max: +24°C/+26°C
  • Interno: Min: +9°C/+18°C – Max: +19°C/+26°C

Il meteo di domenica 24 agosto

Domenica 24 agosto sono previste piogge e  temporali sparsi a partire dalle ore centrali su Alpi Liguri e dal Savonese verso levante.

I venti saranno a regime ciclonico per via della risalita di un centro di bassa pressione sul Mar Ligure, le temperature minime stazionarie e le massime in leggero calo.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.