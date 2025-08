Genova. Nottetempo e al primo mattino, degli addensamenti interesseranno gli estremi della regione, non è esclusa qualche precipitazione in corrispondenza delle Alpi Liguri e sul Golfo di fronte a La Spezia. Invece, altrove i cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi, situazione che si espanderà al resto della regione nel corso della mattinata.

Dalle ore centrali del giorno, formazione di nuvolosità cumuliforme sui rilievi delle zone interne e, nel pomeriggio, saranno possibili rovesci o temporali associati su Alpi Liguri e Appennino orientale. In tale contesto, non si escludono sconfinamenti, perlopiù nuvolosi, lungo le coste sottostanti. Sul resto della regione, tempo asciutto e cieli sereni o, al più, poco nuvolosi; in serata, tale condizione si amplierà all’intero territorio regionale.

Venti: di notte e al mattino, deboli o moderati settentrionali, ma con possibili rinforzi fino a tesi tra Genova e Capo Mele. Nel pomeriggio, la ventilazione spirerà dai quadranti meridionali, con intensità debole o moderata. Infine, in serata tornerà, questa volta debole, da nord.

Mari: mosso nelle prime ore, poi in calo a poco mosso.

Temperature: minime stazionarie sulla costa, in calo nelle zone interne. Massime in aumento ovunque.

Costa: Min: +18°C/+23°C – Max: +26°C/+31°C.

Interno: Min: +8°C/+17°C – Max: +23°C/+28°C.