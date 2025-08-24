  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Ancora

Meteo, giornata nuvolosa e instabile: piogge nel tardo pomeriggio e sera previsioni

Infiltrazioni di aria relativamente più fresca dall’Europa centrale riacuiscono temporaneamente l’instabilità sulla Liguria

Generico agosto 2025

Genova. Al mattino nuvolosità sparsa sul centro e levante della regione con possibilità di piovaschi o rovesci a carattere temporalesco più probabili sui tratti di costa. Situazione invertita al pomeriggio: instabilità che tenderà a prodursi maggiormente nelle vallate interne, specie savonesi e genovesi, nonché sull’Appennino centrale e centro-orientale.

Situazione infiltrazioni di aria relativamente più fresca dall’Europa centrale riacuiscono temporaneamente l’instabilità sulla Liguria; ci attende una domenica incerta. Condizioni più stabili ad inizio settimana con temperature in aumento.

Venti: da est-sud-est al largo con intensità moderata sul Mar Ligure e lungo la riviera di Levante; nord intermittente tra Savona e Genova, variabile altrove.

Mari: generalmente mosso da sud-ovest, localmente molto mosso verso la Corsica.

Temperature: in aumento lieve aumento le minime costiere, calo generalizzato delle massime.
Costa: Min: +20°C/+23°C – Max: +22°C/+24°C.
Interno, riferimento fondovalle: Min: +13°C/+16°C – Max: +22°C/+25°C.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.