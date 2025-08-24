Genova. Al mattino nuvolosità sparsa sul centro e levante della regione con possibilità di piovaschi o rovesci a carattere temporalesco più probabili sui tratti di costa. Situazione invertita al pomeriggio: instabilità che tenderà a prodursi maggiormente nelle vallate interne, specie savonesi e genovesi, nonché sull’Appennino centrale e centro-orientale.

Situazione infiltrazioni di aria relativamente più fresca dall’Europa centrale riacuiscono temporaneamente l’instabilità sulla Liguria; ci attende una domenica incerta. Condizioni più stabili ad inizio settimana con temperature in aumento.

Venti: da est-sud-est al largo con intensità moderata sul Mar Ligure e lungo la riviera di Levante; nord intermittente tra Savona e Genova, variabile altrove.

Mari: generalmente mosso da sud-ovest, localmente molto mosso verso la Corsica.

Temperature: in aumento lieve aumento le minime costiere, calo generalizzato delle massime.

Costa: Min: +20°C/+23°C – Max: +22°C/+24°C.

Interno, riferimento fondovalle: Min: +13°C/+16°C – Max: +22°C/+25°C.