Genova. La goccia fredda che già nelle ultime ora ha portato temporali sparsi sulla Liguria proseguirà la propria tratta verso est, garantendo, dopo una mattinata di sostanziale pausa, un nuovo peggioramento nel corso del pomeriggio. Ecco le previsioni meteo di Limet per oggi e i prossimi giorni per Genova e la Liguria.

Previsioni meteo per giovedì 21 agosto

Avvisi

Temporali molto intensi in particolare sul Savonese nel pomeriggio. Rischio grandine di piccole-medie dimensioni. Ratei precipitativi elevati e criticità idrauliche legate agli ingenti quantitativi precipitativi concentrati in lassi di tempo limitati. Raffiche lineari in uscita dal sistema temporalesco localmente superiori ai 90-100 km/h.

Cieli e fenomeni

Nel corso della mattinata sostanziale pausa su tutta la regione, con schiarite in particolare sul centro-levante. Il transito del nucleo di aria fredda durante le ore pomeridiane renderà nuovamente instabile l’atmosfera, con sviluppo di temporali anche di forte intensità nel Savonese ed Alpi Liguri, in discesa verso i settori costieri adiacenti; temporali sparsi anche sul centro-levante della regione, seppur di intensità minore.

Venti

Deboli o moderati con direzione variabile, prevalentemente da nord in mattinata ed in serata. Nel corso della giornata possibilità di forti raffiche di vento in uscita dai sistemi temporaleschi di cui sopra.

Mari

Inizialmente mosso, con moto ondoso in aumento nel corso della giornata fino a molto mosso in serata su tutti i settori, agitato al largo.

Temperature

In generale diminuzione. Costa: minime tra 17 e 22 gradi, massime tra 22 e 25 gradi. Interno: minime tra 10 e 17 gradi, massime tra 18 e 24 gradi.

Previsioni meteo per venerdì 22 agosto

Avvisi

Nessuno.

Cielo e fenomeni

Giornata prevalentemente soleggiata o poco nuvolosa, con isolate precipitazioni a carattere temporalesco su Alpi Liguri e vette avetane nel corso delle ore pomeridiane.

Venti

A regime di brezza.

Mari

In scaduta fino a mosso a levante, poco mosso altrove

Temperature

In aumento nei valori massimi, minime in calo

Previsioni meteo per sabato 23 agosto

Nuovo aumento della nuvolosità e precipitazioni sparse su Alpi Liguri e centro-levante (previsione incerta, seguire i prossimi aggiornamenti)