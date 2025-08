Genova. L’allungamento verso meridione di una saccatura, ricolma di aria fredda e posizionata tra Europa centrale e Scandinavia, favorirà un netto incremento dell’instabilità anche sulle regioni settentrionali italiane: ecco le previsioni meteo elaborate da Limet per Genova e la Liguria.

Previsioni meteo per sabato 2 agosto

Avvisi

giornata fortemente instabile, prestare attenzione a rovesci, temporali e possibili formazioni di trombe d’aria.

Cielo e fenomeni

Nella notte e al primo mattino, sviluppo di rovesci e temporali sul settore centro-orientale, in particolar modo tra genovesato, Tigullio e relativo entroterra. Nel corso della mattinata, i fenomeni tenderanno a concentrarsi verso le aree interne del genovesato orientale e dello spezzino, come Val Fontanabuona, Val Trebbia, Val d’Aveto e Val di Vara. Sul resto della regione, tempo asciutto e ampi spazi soleggiati.

Nel primo pomeriggio, si assisterà alla formazione di nuovi temporali sui rilievi delle zone interne e, nelle ore successive, sono attesi sconfinamenti lungo le coste sottostanti, in particolar modo del savonese. Infine, in serata, graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche: cessazione delle precipitazioni e ampie schiarite.

Venti

nottetempo e al primo mattino, moderati meridionali a levante e deboli in prevalenza settentrionali altrove. Nel corso della mattinata, la ventilazione tenderà a disporsi da meridione sull’intera regione, con intensità debole o moderata. In serata, è attesa una generale rotazione dai quadranti orientali, con possibili raffiche fino a tesi.

Mari

mosso, dal pomeriggio fino a molto mosso per onda da Sud-Ovest sui capi esposti dell’imperiese e sul levante.

Temperature

minime in lieve aumento. Massime stazionarie o in lieve calo, specie nelle aree interne. Costa: minime tra 19 e 23 gradi, massime tra 24 e 28 gradi. Interno: minime tra 12 e 18 gradi, massime tra 20 e 25 gradi

Previsioni meteo per domenica 3 agosto

Cielo e fenomeni

prima parte di giornata con tempo stabile e prevalentemente soleggiato, fatta eccezione per qualche annuvolamento in transito entro l’alba.

Dalle ore centrali del giorno, formazione di nubi cumuliformi sui rilievi delle zone interne e, nel corso del pomeriggio, sarà possibile qualche rovescio associato su Alpi Liguri e Appennino orientale. Altrove tempo asciutto e cieli sereni o, al più, poco nuvolosi, da segnalare solamente qualche annuvolamento in sconfinamento dall’entroterra.

Venti

nella prima parte di giornata, deboli o moderati dai quadranti settentrionali, possibili rinforzi sul settore centrale. Dal primo pomeriggio ventilazione in rotazione da meridione, con intensità debole o, localmente, moderata.

Mari

inizialmente mosso, poi in calo a poco mosso.

Temperature

minime stazionarie sulla costa, in calo nelle zone interne. Massime in rialzo ovunque

Previsioni meteo per lunedì 4 agosto

Giornata contraddistinta dal transito di stratificazioni medio-alte, in un contesto di assoluta stabilità atmosferica. Temperature in lieve diminuzione, specie nei valori minimi.