Caldo, dopo tre giorni il bollino torna giallo: sabato possibili temporali e trombe d’aria

Genova. Dopo infiniti giorni da bollino rosso, il caldo sembra iniziare a ritirarsi e il livello di allerta torna basso. Per la giornata di sabato 16 il bollino torna giallo (inizialmente era previsto rosso), così come “gialla” sarà la giornata di domenica.

Ferragosto dovrebbe dunque essere – almeno per un po’ di tempo – l’ultimo giorno da bollino rosso. Sabato 16 le temperature massime saranno di 31 gradi, percepiti 35, domenica 17 di 30 gradi, percepiti 34. Merito del fronte che sta causando instabilità sulla Liguria, e che pur aumentando l’umidità contribuisce ad abbassare le temperature e a provocare le brezze.

Le previsioni meteo per sabato 16 agosto

Per sabato 16 agosto vi è bassa probabilità di temporali forti su Genovesato, Levante e rispettivi entroterra, moderati altrove.

Possibili danni per isolate raffiche di vento, e non si escludono fenomeni intensi come trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. I fenomeni più probabili nell’interno ma non si escludono locali sconfinamenti costieri.

Le temperature saranno stazionarie nei valori massimi, permangono condizioni di elevato disagio fisiologico per caldo sulla costa.

Le previsioni meteo per domenica 17 agosto

Domenica 17 agosto tempo ancora instabile con possibili rovesci o temporali pomeridiani di intensità al più moderata. Fenomeni più probabili nelle zone interne ma non si escludono locali sconfinamenti costieri. Temperature in lieve calo: disagio fisiologico per caldo moderato sul Genovesato.