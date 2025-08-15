  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Finalmente

Caldo, dopo tre giorni il bollino torna giallo: sabato possibili temporali e trombe d’aria

Dopo infiniti giorni da bollino rosso, il caldo sembra iniziare a ritirarsi e il livello di allerta torna basso. Previsti temporali anche forti

caldo anziani calore anziano

Genova. Dopo infiniti giorni da bollino rosso, il caldo sembra iniziare a ritirarsi e il livello di allerta torna basso. Per la giornata di sabato 16 il bollino torna giallo (inizialmente era previsto rosso), così come “gialla” sarà la giornata di domenica.

Ferragosto dovrebbe dunque essere – almeno per un po’ di tempo – l’ultimo giorno da bollino rosso. Sabato 16 le temperature massime saranno di 31 gradi, percepiti 35, domenica 17 di 30 gradi, percepiti 34. Merito del fronte che sta causando instabilità sulla Liguria, e che pur aumentando l’umidità contribuisce ad abbassare le temperature e a provocare le brezze.

Le previsioni meteo per sabato 16 agosto

Per sabato 16 agosto vi è bassa probabilità di temporali forti su Genovesato, Levante e rispettivi entroterra, moderati altrove.

Possibili danni per isolate raffiche di vento, e non si escludono fenomeni intensi come trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti.  I fenomeni più probabili nell’interno ma non si escludono locali sconfinamenti costieri.

Le temperature saranno stazionarie nei valori massimi, permangono condizioni di elevato disagio fisiologico per caldo sulla costa.

Le previsioni meteo per domenica 17 agosto

Domenica 17 agosto tempo ancora instabile con possibili rovesci o temporali pomeridiani di intensità al più moderata. Fenomeni più probabili nelle zone interne ma non si escludono locali sconfinamenti costieri. Temperature in lieve calo: disagio fisiologico per caldo moderato sul Genovesato.

leggi anche
pronto soccorso san martino, ambulanze
Avvertenze
Caldo estremo, aumentano gli accessi al pronto soccorso: “Troppe persone non rispettano le misure di prevenzione”
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.