GE24 Sport
Titolo temporaneo

Mercato Sampdoria, ceduti in prestito Sekulov e Scardigno

Si muove in uscita il mercato della Sampdoria, il prestito di Sekulov potrebbe portare a un nuovo ingresso in attacco

nikola sekulov

Genova. Si muove in uscita il mercato della Sampdoria: l’attaccante Nikola Sekulov è stato ceduto in prestito con opzione alla Carrarese. L’ex giocatore della Juventus non ha evidentemente soddisfatto Donati.

L’uscita di Sekulov potrebbe essere il primo passo verso l’arrivo di un altro attaccante. Belotti resta il “sogno”.

Nella girandola di uscite di mercato finisce anche Nicholas Scardigno, classe 2006. Il giovane portiere è stato mandato in prestito a farsi le ossa alla Virtus Verona, che milita in serie C.

Sampdoria, in arrivo Coubis in difesa. Donati: “Siamo tanti, per altre entrate ci vorranno delle uscite”
