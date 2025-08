Mense della polizia di Stato, un giorno di sciopero dopo tavolo di confronto: violati obblighi contrattuali

Genova. Filcams, Fisascat e Uiltucs, insieme alle Rsa e alle lavoratrici e ai lavoratori impiegati nel servizio mense della polizia di Stato di Genova, attualmente gestito dalla società Dussman, comunicano la formale rottura del tavolo sindacale di confronto e annunciano una giornata di sciopero. Questa azione si rende necessaria per tutelare dignità, sicurezza contrattuale e diritti fondamentali delle maestranze coinvolte.

L’incontro avvenuto con l’azienda il 4 agosto scorso ha confermato la volontà unilaterale della Dussmann di applicare solo parzialmente il Ccnl, in palese violazione degli obblighi contrattuali e delle disposizioni di legge in materia di appalti pubblici e tutela dei lavoratori.

Questi i profili di criticità rilevati ed elencati dai sindacati: Mancata sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro da parte del soggetto subentrante, con assenza di formalizzazione di mansioni, nastri orari settimanali e condizioni contrattuali; Introduzione di modelli organizzativi unilaterali, non condivisi né discussi con i sindacati, che prevedono la riduzione dell’orario giornaliero compensata mediante l’utilizzo di ferie e permessi individuali, risorse personali e non disponibili in capo all’impresa per sopperire a carenze organizzative, tanto più in presenza contestuale di personale interinale; violazione dell’art. 2267 c.c. e art. 2082 c.c., che pongono in capo all’impresa l’assunzione del rischio d’impresa, specialmente nell’ambito di gare pubbliche, impedendo il trasferimento di tale rischio sui lavoratori in assenza di variazioni sostanziali nel servizio erogato (monte pasti invariato).

Alla luce delle sopra esposte violazioni e criticità, le organizzazioni sindacali, insieme alle lavoratrici e ai lavoratori impiegati nelle mense della polizia di Stato di Genova, proclamano una giornata di sciopero, la cui data e modalità di attuazione verranno comunicate nei termini di legge.

Le organizzazioni sindacali sollecitano la committenza ad attivarsi con urgenza per la convocazione di un tavolo tecnico di verifica, finalizzato ad accertare: la corretta esecuzione del servizio appaltato; il rispetto delle clausole previste nel capitolato di gara; la piena tutela dei diritti dei lavoratori in materia di continuità occupazionale e condizioni contrattuali.