Il Memorial Giorgio Messina torna a Valletta Cambiaso, tra i tennisti anche il numero 34 al mondo Darderi

Genova. Iniziato il conto alla rovescia per la 21esima edizione dell‘Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, l’ATP Challenger 125 di tennis che si svolgerà a Genova, sui nuovi campi in terra rossa di Valletta Cambiaso, dall’1 al 7 settembre.

Memorial Giorgio Messina, c’è anche Luciano Darderi

Il “Total Financial Commitment” (montepremi + iscrizione) è di 208.400 dollari, e quest’anno il direttore del torneo è Paolo Lorenzi ,che è anche direttore degli Internazionali di Roma. Al memorial parteciperà Luciano Darderi, numero 34 al mondo, che ha vinto nel corso della sua carriera quattro titoli ATP Tour 250: il primo nel 2024 a Cordoba e tre quest’anno (ad aprile a Marrakech e poi uno dopo l’altro a luglio a Bastad e Umago).

In gara anche il croato Borna Coric, già numero 12 del mondo e vincitore di un ATP Masters 1000 a Cincinnati, di un titolo ATP 250 a Marrakech e di un titolo ATP 500 ad Halle, e poi lo spagnolo Pedro Martinez, numero 66 del mondo e vincitore di un titolo ATP 250. Grande attesa anche per Francesco Passaro, vincitore nella passata edizione, e per i brasiliani Thiago Seyboth Wild e Thiago Monteiro che hanno scritto il loro nome nell’albo d’oro del torneo nel 2023 e nel 2022.

“Siamo felici che Paolo Lorenzi entri a far parte della nostra squadra, condividendo con Palmieri la direzione del torneo, e ci aiuti a far crescere ancora di più questa manifestazione. La presenza di Darderi a cui abbiamo assegnato una wild card è motivo di grande soddisfazione e orgoglio per organizzatori e sponsor, è un regalo al pubblico di Genova appassionato e competente in ambito tennistico – spiega Mauro Iguera, presidente del Comitato Organizzatore – Portare a Genova uno dei giocatori italiani più forti del panorama internazionale e che sta disputando un 2025 ad altissimo livello con già tre titoli ATP Tour 250 è un successo che solo qualche settimana fa faceva parte del libro dei sogni”

“Darderi è uno dei talenti più importanti a livello mondiale, è un grandissimo colpo che sicuramente esalterà gli appassionati di Valletta Cambiaso – prosegue Lorenzi – così come le presenze di Boena Coric e Pedro Martinez è la garanzia di un livello altissimo dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina che si conferma tra gli ATP Challenger 125 più prestigiosi nel panorama mondiale”.