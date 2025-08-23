Genova. È stato assegnato il porto di Genova alla nave dell’organizzazione non governativa Mediterranea Saving Humans per l’approdo dei dieci migranti salvati dall’ong nella notte tra il 20 e 21 agosto a 30 miglia a nord di Tripoli, nelle acque internazionali del Mediterraneo centrale.

Le dieci persone, cittadini kurdi di Iran e Iraq, egiziani e siriani, tra cui tre minori non accompagnati di 14, 15 e 16 anni, secondo la testimonianza della ong sono state “gettate in mare a calci e pugni, di notte, con onde oltre il metro e mezzo, da un assetto di tipologia militare che ha affiancato a dritta la nostra nave e poi ha buttato a mare degli esseri umani, come fossero rifiuti”.

La decisione di assegnare il porto di Genova ha suscitato l’indignazione della Mediterranea Saving Humans: “Il tentativo di imporre Genova per lo sbarco avviene senza che il Viminale tenga minimamente conto delle difficili condizioni psico-fisiche dei dieci superstiti, come ampiamente attestato negli ultimi due giorni dal report e dalla certificazione individuali prodotti dallo staff medico di bordo”.

“È inumano e inaccettabile che il Ministero dell’Interno voglia costringere queste dieci persone a sostenere ancora tre giorni di navigazione per raggiungere il lontano porto di Genova – proseguono dalla ong – Il Centro per il radio soccorso medico, struttura istituzionale consultata dall’MRCC di Roma, ha confermato ieri quanto attestato dai nostri medici di bordo: queste dieci persone devono sbarcare al più presto nel più vicino porto per ricevere a terra quelle necessarie cure mediche e psicologiche”.

Mediterranea Saving Humans ha fatto sapere di avere chiesto al Centro di coordinamento del soccorso marittimo di Roma la riassegnazione del più vicino porto sicuro per lo sbarco, e di essere in attesa di una risposta da parte delle autorità.