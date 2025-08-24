Migranti, la nave Mediterranea destinata a Genova “dirotta” su Trapani: “Decisione inumana”

Genova. La nave umanitaria della ONG Mediterranea Saving Humans è approdata al porto di Trapani, ignorando le indicazioni del Ministero dell’Interno che aveva assegnato il porto di Genova come luogo di sbarco.

A bordo della nave ci sono dieci migranti, tra cui tre minori non accompagnati, che erano stati salvati la notte del 21 agosto nel Mediterraneo. Secondo gli attivisti, i migranti sono stati gettati in mare da un’imbarcazione militare, e le loro condizioni psico-fisiche sono apparse così gravi da non permettere di proseguire il viaggio di altri tre giorni verso Genova.

“È inumano e inaccettabile che il Ministero dell’Interno voglia costringere queste dieci persone a sostenere ancora tre giorni di navigazione, esponendoli a inutili ulteriori sofferenze” ha dichiarato Beppe Caccia, capomissione a bordo della nave.

In un video pubblicato sui social, l’ONG ha spiegato che le persone soccorse necessitano di cure mediche e psicologiche immediate, e per questo motivo hanno deciso di attraccare nel porto più vicino, ovvero quello di Trapani.