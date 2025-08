Maxi rissa nel porto di Sestri Levante: tre feriti e imbarcazioni danneggiate

Sestri Levante. Notte di violenza quella appena trascorsa a Sestri Levante, dove, nella zona portuale, tre persone sono rimaste ferite in una maxi rissa scoppiata poco prima delle tre del mattino. I soccorsi sono stati immediati, con l’intervento dei volontari di Croce Rossa e Croce Verde, del 118 e dei Carabinieri, che stanno ora cercando di identificare i partecipanti all’aggressione.

I feriti sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna, ma le loro condizioni non destano preoccupazione e le dimissioni sono previste già in giornata. Tra di loro anche una donna di 33 anni.

L’episodio ha scatenato la protesta degli operatori portuali, che lamentano danni significativi ad alcune imbarcazioni e alle infrastrutture lungo via Pilade Queirolo. La vicenda ha destato forte preoccupazione nell’amministrazione comunale, che ha già adottato nuove misure di sicurezza. Tra queste, il prolungamento di un’ora dei turni di pattugliamento della polizia municipale e l’ingaggio di guardie giurate private per la sorveglianza notturna. Il Comune ha inoltre formalizzato, in collaborazione con la Prefettura, un patto per la sicurezza che prevede controlli intensificati sia nei locali da ballo che nelle aree del centro storico.