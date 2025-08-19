  • News24
La denuncia

Minacce di morte all’infettivologo Bassetti: “Siamo nazifascisti di destra vera, ti uccideremo”

La missiva è stata inviata lunedì sera alla casella di posta istituzionale di Bassetti, che ha subito denunciato il fatto alla Digos

matteo bassetti

Genova. L’infettivologo Matteo Bassetti ancora bersaglio di minacce online. Stavolta a scrivergli sono stati alcuni autoproclamati “nazifascisti di destra vera” che gli hanno promesso di “ucciderlo” perché “sporco bastardo comunista vaccinatore infame

Sembra di essere tornati indietro di 4 anni. Perché? – ha scritto Bassetti su Facebook. Quando la politica e i giornali infiammano il dibattito scientifico invadendo il campo altrui, questi sono i risultati. A farne le spese siamo noi -medici e scienziati – che difendiamo i vaccini dagli attacchi arroganti e incompetenti della politica e dei vari guru e sciamani di turno”.
La missiva è stata inviata lunedì sera alla casella di posta istituzionale di Bassetti, che ha subito denunciato il fatto alla Digos.
“Continuare a ricevere minacce di morte perché un medico parla di vaccini e dei loro benefici è inaccettabile e dimostra che l’Italia è un paese che ha evidenti -e gravi- problemi politici, culturali e sociali”, conclude l’infettivologo, tornando con la memoria alle minacce ricevute durante la pandemia di Covid-19.
In tribunale
Minacce di morte e insulti su Telegram a Matteo Bassetti, al via il processo per 11 persone
