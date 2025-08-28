  • News24
Arrestato

Si masturba su una panchina vicino alla scuola, arrestato 25enne

È successo mercoledì pomeriggio in via Rino Mandoli, l'uomo ha reagito davanti ai poliziotti con calci e pugni

Genova. Un uomo di 25 anni è stato arrestato dalla polizia dopo essere stato sorpreso a masturbarsi su una panchina, a poca distanza da una scuola.

È successo mercoledì pomeriggio in via Rino Mandoli, a Marassi. Gli agenti del Commissariato San Fruttuoso impegnati nell’attività del controllo del territorio hanno notato l’uomo seduto su una panchina che praticava atti di autoerotismo. Si sono subito fermati, ma lui ha reagito insultandoli e aggredendoli con calci e spintoni.

Identificato in un 25enne del Togo, è stato arrestato e giudicato con rito direttissimo questa mattina.

