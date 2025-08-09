Masone, a fuoco forno a legna: intervento dei pompieri nella notte

Masone. Intervento dei pompieri questa notte con due squadre del nostro comando provinciale ( quella di Multedo più un’autobotte dalla sede Centrale) a Masone per un incendio presso la Casa degli Alpini in via Romitorio.
L’incendio si è limitato ad un forno a legna esterno alla struttura e fortunatamente l’edificio principale non è stato coinvolto.
Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Arenzano. E’ stata allertata la squadra del distaccamento di Ovada del Comando di Alessandria il cui intervento poi non si è reso necessario. Non si registrano feriti né intossicati.