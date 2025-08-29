Rischia di annegare durante la mareggiata, giovane salvato a Murcarolo

Genova. Un ragazzo è stato salvato in mare davanti alla spiaggia di Murcarolo, nel levante di Genova, nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 agosto.

Il giovane, per divertimento, ha sfidato le onde noncurante dell’avviso Arpal per forti mareggiate in atto, e però non era più in grado di tornare a riva.

Altre persone che si trovavano sulla spiaggia si sono accorte del ragazzo in difficoltà e hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto sono arrivati i militi della pubblica assistenza Nerviese e, con l’elicottero Drago, i vigili del fuoco. Gli operatori si sono calati dal mezzo aereo e hanno recuperato il giovane dalle onde con un verricello, poi lo hanno issato a bordo e trasportato all’ospedale San Martino.

Il ragazzo è stato ricoverato in codice giallo. Le sue condizioni sono piuttosto buone.

Ricordiamo che a causa della mareggiata in queste ore è fortemente sconsigliato fare bagni in mare soprattutto sulle coste maggiormente esposte ai venti di libeccio. Dal pomeriggio è previsto un ulteriore aumento del moto ondoso che porterà a onde fino a 4 metri.

La mareggiata proseguirà anche nella giornata di domani sul levante e nel corso della giornata il mare dovrebbe essere in scaduta a partire dal ponente ma in un contesto di mare localmente agitato e molto mosso.