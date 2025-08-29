Mareggiata in arrivo, Arpal: “Onde alte 4 metri”. Il Comune chiude scogliere e accessi al mare

Genova. “Oggi sulla Liguria permangono condizioni di instabilità, favorevoli all’innesco di temporali localmente anche significativi, soprattutto al pomeriggio sul centro della regione, in estensione in serata sul levante. Rientrano nello scenario di bassa probabilità di temporali forti con fulmini e danni puntuali per isolate raffiche o colpi di vento su sul centro levante della regione”.
A scriverlo in una nota stampa Arpal che avvisa su possibili mareggiate in arrivo: “I venti da Sud-Sudest saranno fino a forti su crinali del centro levante dal pomeriggio odierno e venti forti da Sud-Ovest su AC con raffiche sui capi esposti. Il fenomeno meteo a cui prestare la maggiore attenzione nell’avviso meteo odierno riguarda il mare – aggiunge – dal pomeriggio è previsto l’aumento del moto ondoso a partire dalle coste di ponente che porterà mareggiata intensa di Libeccio su tutte le coste con periodo fino a 9 secondi e altezza media dell’onda di 4 metri. La mareggiata proseguirà anche nella giornata di domani sul levante e nel corso della giornata il mare dovrebbe essere in scaduta a partire dal ponente ma in un contesto di mare localmente agitato e molto mosso”
A seguito dell’avviso emesso dal Centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile della Regione Liguria, che prevede mareggiate intense per la giornata di oggi venerdì 29 agosto, entra in vigore l’ordinanza n. 9 del 18 gennaio 2017 che stabilisce misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità.
In particolare, viene stabilita la chiusura degli accessi pubblici al mare e alle scogliere del territorio comunale per la giornata di oggi venerdì 29 agosto, fino a cessata esigenza.
E poi le prescrizioni di autotutela: prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere, sia a piedi che alla guida di un veicolo; evitare di sostare sul litorale, sulle strade costiere e a maggior ragione su moli e pontili; seguire le indicazioni fornite dalle autorità, in particolare prestando attenzione alla pubblicazione sul sito www.allertaliguria.gov.it del Bollettino di Vigilanza/Avviso Meteo; evitare la balneazione e l’uso delle imbarcazioni e assicurare preventivamente le barche e le strutture presenti sulle spiagge e nelle aree portuali; mettere in sicurezza, assicurandoli o rimuovendoli dalle aree esposte alla mareggiata, tutti gli oggetti che possono essere investiti dalla mareggiata e che possono arrecare danno all’incolumità delle persone, quali ad esempio strutture mobili, specie quelle che prevedono la presenza di teli o tendoni, impalcature, gazebo, strutture espositive o commerciali temporanee; poiché le mareggiate sono sovente associate ad una forte ventilazione, prestare attenzione anche ai possibili danni derivanti dal rischio vento (possibile distacco e caduta di oggetti esposti o sospesi, rottura di rami o alberi)”.