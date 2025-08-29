Mareggiata in arrivo, Arpal: “Onde alte 4 metri”. Il Comune chiude scogliere e accessi al mare

Genova. “Oggi sulla Liguria permangono condizioni di instabilità, favorevoli all’innesco di temporali localmente anche significativi, soprattutto al pomeriggio sul centro della regione, in estensione in serata sul levante. Rientrano nello scenario di bassa probabilità di temporali forti con fulmini e danni puntuali per isolate raffiche o colpi di vento su sul centro levante della regione”.

A scriverlo in una nota stampa Arpal che avvisa su possibili mareggiate in arrivo: “I venti da Sud-Sudest saranno fino a forti su crinali del centro levante dal pomeriggio odierno e venti forti da Sud-Ovest su AC con raffiche sui capi esposti. Il fenomeno meteo a cui prestare la maggiore attenzione nell’avviso meteo odierno riguarda il mare – aggiunge – dal pomeriggio è previsto l’aumento del moto ondoso a partire dalle coste di ponente che porterà mareggiata intensa di Libeccio su tutte le coste con periodo fino a 9 secondi e altezza media dell’onda di 4 metri. La mareggiata proseguirà anche nella giornata di domani sul levante e nel corso della giornata il mare dovrebbe essere in scaduta a partire dal ponente ma in un contesto di mare localmente agitato e molto mosso”

A seguito dell’avviso emesso dal Centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile della Regione Liguria, che prevede mareggiate intense per la giornata di oggi venerdì 29 agosto, entra in vigore l’ordinanza n. 9 del 18 gennaio 2017 che stabilisce misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità.