“Stop al genocidio”, in via di Francia il manifesto di Uniti per la Costituzione

Genova. “Stop al genocidio” e “Solidarietà a Francesca Albanese“, relatrice speciale dell’ONU per i diritti umani nei Territori Palestinesi Occupati al centro delle sanzioni annunciate dall’amministrazione Trump.

È questa la frase che campeggia sul manifesto che Uniti per la Costituzione ha affisso in via di Francia, a Sampierdarena, nei giorni scorsi.

“Coerentemente con la linea politica da sempre espressa dal nostro gruppo, abbiamo deciso di esprimere la massima solidarietà alla relatrice speciale delle nazioni unite Francesca albanese con un gesto simbolico – spiegano dal gruppo fondato dall’ex consigliere e candidato sindaco Mattia Crucioli – l’affissione di un manifesto autofinanziato che sarà esposto a tutti i genovesi in via di Francia dall’11 al 25 agosto”.

“Già a partire dall’autunno 2023, Uniti per la Costituzione attraverso il consigliere Mattia Crucioli, è stata l’unica forza politica a richiamare il consiglio comunale di Genova sulla condizione del popolo palestinese e sull’inopportuna esposizione della bandiera israeliana a Tursi, all’epoca votata all’unanimità da tutti i gruppi politici – concludono da Uniti per la Costituzione – La nostra posizione non è cambiata e ci sentiamo idealmente vicini a chi coraggiosamente assume posizioni scomode, ma necessarie, anche trovandosi in minoranza, di fronte al genocidio in atto”.