Maltempo, a Sestri Levante il vento abbatte un ponteggio

Sestri Levante. Il maltempo che si è abbattuto nel pomeriggio di giovedì sulla Liguria ha causato danni soprattutto a Levante, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per diverse segnalazioni relative a rami e alberi pericolati e ponteggi in bilico.

Proprio un ponteggio si è staccato a Sestri Levante, in località Mandrella, precipitando in un’area privata molto vicina alla strada. Circa 60 metri quadrati di materiale sono piombati al suolo a causa delle forti raffiche di vento, nessuno è rimasto ferito.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area, adesso toccherà ai privati rimuovere il ponteggio.