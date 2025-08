Malore sul traghetto da Porto Torres, passeggero muore a bordo

Genova. Un uomo di 70 anni è morto martedì mattina a bordo del traghetto Moby Tommy a causa di un malore fatale.

Il traghetto, partito da Porto Torres, si stava avvicinando al porto di Genova quando il comandante ha contattato la sala operativa della Guardia Costiera, riferendo che un passeggero di 70 anni si era sentito male.

Viste le condizioni dell’uomo il personale medico di bordo ha ritenuto non fattibile il trasbordo sulla motovedetta SAR. La nave ha quindi aumentato la velocità per raggiungere il porto il prima possibile, mentre la sala operativa ha avvisato il 118 e disposto l’uscita della motovedett per agevolare l’ingresso e l’ormeggio del traghetto.

Poco dopo le 8.30 la nave ha completato l’ormeggio e il personale sanitario del 118 è immediatamente salito a bordo, ma per l’uomo, che viaggiava con la moglie, non c’era ormai più nulla da fare.