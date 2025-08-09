Malore per un sub al largo di Arenzano: è in gravi condizioni

Genova. Un sub di circa 60 anni è stato ricoverato al San Martino in gravi condizioni dopo un malore nel corso di un immersione al largo di Arenzano, a circa un miglio dalla costa.

E’ successo nel pomeriggio di oggi, sabato 9 agosto. L’uomo è riemerso privo di sensi e per questo gli istruttori del diving Centro sub Tigullio, con cui era uscito hanno allertato subito i soccorsi.

Sul posto sono arrivati per primi i volontari del Salvamento Voltri che hanno recuperato il paziente portandolo al porto di Arenzano con moto d’acqua e barella.

Lì sono intervenuti Guardia Costiera e personale del 118 con l’automedica che ha intubato l’uomo, poi trasferito al campo di calcio di Arenzano dove era atterrato l’elicottero dei vigili del fuoco. Da lì in codice rosso, il più grave, all’ospedale.

L’immersione non era nei pressi della Haven, dove in tanti ogni anno si immergono per vedere la nave inabissata. Da chiarire cosa sia successo esattamente. per questo i militari della Capitaneria hanno acquisito la strumentazione tecnica in dotazione. Secondo una prima ipotesi, l’uomo potrebbe essere risalito troppo velocemente e per questo si sarebbe poi sentito male.