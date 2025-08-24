  • News24
Lite sul lungomare a Celle: giovane ferito al volto con un coccio di bottiglia

È successo questa mattina (24 agosto), intorno alle 7

Celle Ligure. Una lite si è consumata nella mattinata odierna a Celle Ligure. È successo sul lungomare Carlo Russo, intorno alle 7. 

Non si conoscono ancora i dettagli della vicenda ma, stando a quanto riferito, un diverbio è degenerato in violenza. Dalle parole, ben presto si è passati ai fatti, tra calci e pugni, ma non solo. 

Ad avere la peggio, infatti, è stato un ragazzo di 24 anni che ha subito una ferita da arma da taglio al volto (causata da un coccio di bottiglia).

Sul posto, un’ambulanza della Croce Rossa di Varazze. I militi, dopo avere prestato le prime cure sul posto, hanno optato per il trasporto del ferito, in codice giallo, all’ospedale San Paolo di Savona. 

